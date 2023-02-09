新州愛迪生中文學校 歡樂歌舞迎慶兔年

社區政要與多名前校長出席同慶，左起：徐祝華、陳華友、李孝強、陳雅玲、黃淑慧、施景渭、彭曉寒、陳永豐、林郁翠、戴松昌、李僑韋、謝嘉文、吳克平、沈尚恆。(記者孫影真／攝影)

愛迪生中文學校新年聯歡會日前舉行，節目有舞獅、擂鼓、年味十足的唱跳「手足舞 蹈迎兔年」、創意新穎的短劇「年獸的故事 」、「吉祥成語慶兔年」、「十二生肖祝福 語」、以及書法班春聯展示，氣氛熱烈、精彩紛呈。

七年級老師還在 「一翦梅」歌曲中，帶領觀眾為學生伴舞， 人人手舞足蹈，全場嗨翻;擂鼓表演由沈尚 恆帶領，邀請台灣的老師網路指導，三座大 鼓齊擊，隆隆鼓聲震撼人心。

校長林郁翠表示，愛迪生中文學校的舞獅隊和擂鼓隊深受社區民眾喜愛，舞獅隊在老師沈健輝指導下，四度受邀在享負盛名的紐澤西交響樂團新春音樂會演出，以精采表演獲得滿堂彩。

會中舉行頒獎與表揚儀式，頒獎給校內演講、繪畫等學藝競賽25名優勝學生，同時表揚家長劉志瑾，劉志瑾申請其任職的Merck公司的義工捐助計畫(Merck's Volunteer Grant Program)，捐款給學校，另外劉志瑾也在學期初提議，帶領學生參加紐約市 愛心餐(Heart of Dinner)活動，手寫繁體中文卡片，給亞裔 耆老，受到許多學生響應。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、愛迪生市學區教育 委員會主席彭曉寒、委員施景渭、美東中文學校協會會長戴松昌、多名僑團會長與前校長出席同慶。