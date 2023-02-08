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活潑舞龍、空手道班壓軸 北新中校春節遊藝會迎兔年

記者孫影真／新澤西州報導
北新中文學校的舞龍由郭于盈指導，學生訓練有素，動作生動活潑，表演引人入勝。（圖：北新中文學校提供）
北新中文學校的舞龍由郭于盈指導，學生訓練有素，動作生動活潑，表演引人入勝。（圖：北新中文學校提供）

北新中文學校率先在近日舉行春節遊藝會，迎接兔年到來，希望學生們傳承文化，「兔」飛猛進。

節目亮點為由老師郭于盈所指導的舞龍表演，表演生動活潑引人入勝；榮獲僑務委員會全球僑校學生華語歌唱大賽優選獎的何莉安，獨唱「冬季到台北來看雨」，歌聲清幽如出谷黃鶯；華音青少年合唱團30名團員穿著耀眼的鳳仙裝，演唱民歌「鳳陽花鼓/三輪車」，樂手一旁奏樂助興，民俗舞蹈載歌載舞，吸睛演出受學生歡迎；台裔第二代老師胡家瑜帶領CSL班表演話劇「年的故事」，喜見清新創作，布景道具精美；教練王啟蒙訓練的空手道班精彩壓軸，學生表演有力的迴旋踢，著力點正確，順利踢破木板；一場豐盛的文化洗禮，受到來賓一致好評。

蒙特維爾市副市長Frank Cooney、市委June Witty、教育委員會前主席Karen Cortellino、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、前僑務委員林潔輝、嚴欣鎧伉儷、美東中文學校協會會長戴松昌、以及10名前會長、前校長等出席同慶。

陳永豐表示，北新中校學生參加僑委會華語歌唱比賽成績亮麗，鼓勵更多年輕的朋友，踴躍參加僑委會所舉辦的活動，一起快樂學習中文。Frank Cooney與Karen Cortellino上台致詞，感謝北新中校42年來與蒙特維爾市府與學區合作，提供市民華語文與文化教育，讓市民受益無窮，是蒙市一大資產。

北新中文學校創建於1981年，每周日下午2時至4時，在Montville Township High School上課，招收年滿四歲以上的學生，設有傳統中文班、兒童雙語班、成人雙語班、扯鈴、羽球、空手道等文化班，歡迎報名，校址：100 Horseneck Road, Montville, NJ 07045，網址：https://www.nnjcacs.org/，聯絡電郵：[email protected]校長羅俊鉞。

教練王啟蒙訓練的空手道班精彩壓軸，學生表演迴旋踢，順利踢破木板。(記者孫影真／攝...
教練王啟蒙訓練的空手道班精彩壓軸，學生表演迴旋踢，順利踢破木板。(記者孫影真／攝影)
貴賓與舞龍舞獅合照添喜氣，左起：周大新、孫影真、June Witty、張大朋、黃...
貴賓與舞龍舞獅合照添喜氣，左起：周大新、孫影真、June Witty、張大朋、黃秀梅、戴松昌、陳永豐伉儷、Frank Cooney、羅俊鉞、林潔輝、嚴欣鎧、Karen Cortellino、鍾明昌。（圖：北新中文學校提供）
華音青少年合唱團團員穿著耀眼的鳳仙裝演唱，樂手一旁奏樂助興，民俗舞蹈載歌載舞，吸...
華音青少年合唱團團員穿著耀眼的鳳仙裝演唱，樂手一旁奏樂助興，民俗舞蹈載歌載舞，吸睛演出受學生歡迎。(記者孫影真／攝影)

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