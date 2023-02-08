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8少女被迫賣淫 費城戴斯酒店租客房、保安涉虐 賠2400萬

記者胡玉立／綜合報導

位於費城東北部羅斯福大道(Roosevelt Boulevard)的戴斯酒店(Days Inn)業主，同意支付2400萬元給八名在青少年時期被迫在該酒店賣淫的女性。

根據在民事訴訟法庭提出並已和解的一項訴案，這些當時年齡介於14至17歲的女性，在違背自身意願、有時甚至遭毆打的情況下，被性販子安排以性行為換取金錢。

訴訟指出，性販子在長達三年多的時間裡，於戴斯酒店一次租用房間數天或數周，他們的犯罪活動「明目張膽且臭名昭彰」。酒店至少有一名保安人員參與虐待行為，協助非法活動免受警方干擾。

Kline & Specter律師事務所律師貝扎爾(Nadeem Bezar)表示，大多數受害者都曾在兒童福利和寄養系統下，他與同事馬克斯(Emily Marks)一起處理此案。

「販賣未成年人受到這種傷害和虐待是非常可怕的事。」貝扎爾表示，「他們剝奪這些年輕女性對所處環境、身體和心理的控制權。希望這些案子能賦予倖存者力量，將她們拿回一點點被酒店和人肉販子奪走的東西。」

這整椿逼迫青少女賣淫案，最終被聯邦探員偵破。

三名參與戴斯酒店強迫賣淫活動的男子，被聯邦法院判決犯下販賣未成年人罪；他們分別是35歲的麥金太爾(Rashaad McIntyre)、50歲的強森(Craig Johnson) 和36歲的傑克遜 (Jerel Jackson)。麥金太爾和強森於2013 年認罪，傑克遜於2015年認罪。

根據法庭文件，三人在Backpage網站貼出未成年女孩廣告，強迫她們在包括戴斯酒店在內的費城東北部多家酒店從事性交易。

第四名男子帕默(Adrian Palmer)在戴斯酒店擔任約六年的保安，他2015年承認犯下共謀、未成年人性交易等罪行。檢察官指出，帕默向強森提供如何經營性交易集團的建議，並提供「保護」，換取每天60至100元酬勞。

費城 檢察官 福利

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