新州男遭誤逮、手銬致骨折 控警種族偵防

翠登市警察局被控錯誤逮捕一名男子，過程中並導致該男子受傷。（取材自臉書）

新澤西州 默瑟郡(Mercer County)一名男子與母親提交一項聯邦公民權訴訟，指控翠登市(Trenton)警察 局帶領的一任務小組誤突擊其住宅逮捕他，男子獲釋前戴著數小時過緊的手銬，導致前臂骨折。

訴訟人為34歲非裔男子高德斯坦(Quasean Goldstein)和65歲賈桂琳．杜埃特(Jacqueline Duette)，根據法庭文件，2021年1月19日清晨4時左右，警員敲他們的家門且大聲喊叫。

高德斯坦控訴他受到「種族偵防」(racial profiling)對待，且被鎖定及誤捕。

根據訴訟，高德斯坦和杜埃特感到「驚慌、驚嚇及困惑」，高德斯坦開門時只穿著內衣，鞋子都還來不及穿，來自三個單位的警察沒有搜查令或合理根據即非法進入他家。

訴訟稱，聯合小組警員在門口抓住高德斯坦，將他拽至屋外20呎處，在寒冷的夜晚逼迫衣著稀少的高德斯坦趴下。

訴訟將翠登市、市警察局的幾名警員、法警局(USMS)成員及新澤西州警(New Jersey State Police)警員列為被告。

訴訟稱，高德斯坦過程中曾多次反應手銬太緊，但警員並未鬆綁，他一路上不斷反應手銬造成劇痛，當天整個上午，他向警方表示自己從未犯罪。

之後一名警官抵達核對被逮捕人的身分，告知警員逮錯人，高德斯坦是無辜的。

儘管未犯罪，警員仍帶他回牢房，手銬仍緊緊銬在高德斯坦手上，之後他被送返家中，到屋內才拿下手銬。

醫師檢查確認手銬造成高德斯坦手腕附近骨折，靠近拇指的手腕區域留下永久性的神經損傷。

訴訟指控所有三個機構的過失，高德斯坦的律師提交十次左右的紀錄請求，要求提供警方文件、隨身攝影 機影像、911語音紀錄、無線電紀錄，但警方拒絕提供大部分資料。