我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

新州男遭誤逮、手銬致骨折 控警種族偵防

編譯徐薏茹／綜合報導
翠登市警察局被控錯誤逮捕一名男子，過程中並導致該男子受傷。（取材自臉書）
翠登市警察局被控錯誤逮捕一名男子，過程中並導致該男子受傷。（取材自臉書）

新澤西州默瑟郡(Mercer County)一名男子與母親提交一項聯邦公民權訴訟，指控翠登市(Trenton)警察局帶領的一任務小組誤突擊其住宅逮捕他，男子獲釋前戴著數小時過緊的手銬，導致前臂骨折。

訴訟人為34歲非裔男子高德斯坦(Quasean Goldstein)和65歲賈桂琳．杜埃特(Jacqueline Duette)，根據法庭文件，2021年1月19日清晨4時左右，警員敲他們的家門且大聲喊叫。

高德斯坦控訴他受到「種族偵防」(racial profiling)對待，且被鎖定及誤捕。

根據訴訟，高德斯坦和杜埃特感到「驚慌、驚嚇及困惑」，高德斯坦開門時只穿著內衣，鞋子都還來不及穿，來自三個單位的警察沒有搜查令或合理根據即非法進入他家。

訴訟稱，聯合小組警員在門口抓住高德斯坦，將他拽至屋外20呎處，在寒冷的夜晚逼迫衣著稀少的高德斯坦趴下。

訴訟將翠登市、市警察局的幾名警員、法警局(USMS)成員及新澤西州警(New Jersey State Police)警員列為被告。

訴訟稱，高德斯坦過程中曾多次反應手銬太緊，但警員並未鬆綁，他一路上不斷反應手銬造成劇痛，當天整個上午，他向警方表示自己從未犯罪。

之後一名警官抵達核對被逮捕人的身分，告知警員逮錯人，高德斯坦是無辜的。

儘管未犯罪，警員仍帶他回牢房，手銬仍緊緊銬在高德斯坦手上，之後他被送返家中，到屋內才拿下手銬。

醫師檢查確認手銬造成高德斯坦手腕附近骨折，靠近拇指的手腕區域留下永久性的神經損傷。

訴訟指控所有三個機構的過失，高德斯坦的律師提交十次左右的紀錄請求，要求提供警方文件、隨身攝影機影像、911語音紀錄、無線電紀錄，但警方拒絕提供大部分資料。

新澤西州 警察 攝影

上一則

時薪15元 馬州擬供高中畢業生工作機會

下一則

香港鋼琴神童沈靖韜 從小就會即興發揮

延伸閱讀

新州參議會決議 挺台美發展雙邊關係

新州參議會決議 挺台美發展雙邊關係
春天何時到？新州、紐約州土撥鼠預測揭曉

春天何時到？新州、紐約州土撥鼠預測揭曉
新州隱密攜槍限制 不適用特定敏感場所

新州隱密攜槍限制 不適用特定敏感場所
新州佛光山 熱鬧歡喜迎新春

新州佛光山 熱鬧歡喜迎新春
30歲新州市議員 車內身中多槍死亡

30歲新州市議員 車內身中多槍死亡
新州議會最高階共和黨人 意外不尋求連任

新州議會最高階共和黨人 意外不尋求連任

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑