戴頭巾被搜身 六旗大冒險樂園被控歧視

新澤西州海洋郡「六旗大冒險樂園」遭一對母女指控因為戴頭巾而遭園方歧視。（取材自臉書）

來自紐約市史泰登島(Staten Island)的一對母女對新澤西州海洋郡(Ocean County)六旗大冒險樂園 (Six Flags Great Adventure)去年10月向新州 高等法院提告，指控因為戴頭巾(hijabs)而遭園方歧視 ，投訴之後會員資格竟被取消。六旗大冒險樂園發言人3日並未回應有關這起訴訟的訪問。

在這件民事訴訟中，母女兩人僅以姓名縮寫稱呼，向被告索取損失賠償(compensatory)、懲罰性賠償(punitive damages)以及律師費、法庭開銷。訴狀寫道，2021年8月31日造訪傑克遜鎮(Jackson Township)遊樂園，由於宗教信仰，母女都戴著頭巾。

訴狀指出，兩人把手機放在置物櫃裡之後，便排隊等候乘坐「澤西魔王飛車」(Jersey Devil Coaster)，但被工作人員多次詢問口袋裡有什麼東西。

訴狀寫道：「沒戴頭巾的其他遊客並沒有被問口袋裡有什麼東西。」

這名母親向工作人員解釋說，口袋裡只放了會員卡，但母女兩人還是遭到搜身，女兒因此嚇哭。工作人員要求母女將會員卡及鑰匙放在置物櫃，並且到隊伍末端重新排隊。母女拒絕重新排隊，便遭工作人員告知若不離開遊樂園便要通知保全。

訴狀寫道，這名母親同意工作人員通知保全，其中一名保全說搜身的作法令人無法接受，建議她向園方投訴。然而她投訴時卻獲告知，一旦正式提出檢舉，母女兩人就必須離開遊樂園，後來母女兩人哭著離開，幾天後則收到電郵告知會員資格已被取消。

六旗大冒險樂園以及10名沒有列出姓名的工作人員都被列為被告，涉嫌公共設施歧視(public accommodation discrimination)，違反新州的禁止歧視州法。