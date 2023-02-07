新州參議會決議 挺台美發展雙邊關係

新澤西州參議會於2日無異議通過第SR76決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定，以及美國繼續協助台灣參與國際組織。圖為新州議會。(Getty Images)

新澤西州 參議會於2日無異議通過第SR76決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)，以及美國繼續協助台灣參與世界衛生組織(WHO)等國際組織。

該決議文強調台海和平穩定對維護自由、開放的印太地區至關重要，並提及台美及台紐雙邊關係的重要進展，凸顯台美從聯邦至地方層級緊密友好關係。

決議文指出，台灣係美國第八大貿易夥伴，台美重啟多項貿易暨投資 高階對話，凸顯台美貿易及投資的重要性。雙方透過「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等平台就供應鏈韌性、對抗經濟脅迫、提升數位經濟、強化5G網路安全及提升科技合作等議題進行廣泛討論。

在台灣與新澤西州合作方面，決議文指出，台灣與新澤西自1989年締盟後，關係蓬勃發展，新澤西州紐瓦克市續於2021年與台灣桃園市締結為姊妹市；台灣為新澤西在亞洲第五大出口市場，200多家台商前來新澤西州投資，為當地提供就業機會；台灣和新州在2019年簽署互惠核發駕照備忘錄，有助增加雙邊商旅及學術往來；台美教育 倡議有助強化雙邊在語言教育之合作，鼓勵新澤西州學校及高等教育機構加強與台灣交流。

該決議係由參議員江森(Gordon Johnson)及畢區(James Beach)領銜提案。駐紐約台北經濟文化辦事處感謝新澤西州參議會對台灣之友好與支持。經文處指出，鑒於台灣與新澤西經濟結構類似，均以發展創新產業為主，預期未來雙邊夥伴關係將更為深化。