賓州長木花園 收購杜邦家族505英畝莊園

賓州「長木花園」同意收購杜邦家族在德拉瓦州北部的505英畝「葛拉諾格莊園」。圖為該莊園的豪宅。(取材自YouTube)

賓州 觀光名勝「長木花園」(Longwood Gardens)同意收購杜邦家族在德拉瓦州 北部的505英畝土地與房產，有助這個1100英畝的植物園進一步擴充。

杜邦家族在103歲的大家長伊倫內‧杜邦(Irénée 'Brip' du Pont Jr.)元月16日辭世後，決定將他生前居住的「葛拉諾格莊園」( Granogue estate)售給長木花園。

伊倫內的堂弟班‧杜邦(Ben du Pont)說，目前除了把莊園作為自然保護區，開放給民眾遊憩以外，還沒有具體的計畫，雙方也沒公布收購細節或決定何時開放給民眾參觀。

收購一事由杜邦家族的兩大基金會「長木基金會」和「古巴 山中心」出資。長木基金會提供經費經營長木花園，古巴山中心則管理德拉瓦州霍克新(Hockessin)附近的土地，著重保存原生植物。

古巴山中心發言人饒爾斯頓(Caroline Ralston)表示，該組織和長木基金會慷慨解囊收購莊園，供長木花園運用。

全國性環保組織「保育基金」(Conservation Fund)的參與，也功不可沒。該基金2016年起就和杜邦家族接觸，提供符合杜邦家族保育理念的意見，並研商最後開放給民眾參觀、使用的方法。

長木花園園長瑞德曼(Paul Redman)說，新購得的資產最後將開放給民間借用來舉辦活動或遊憩。他說，去年9月30日截止的一年當中，前來1號公路兩邊的長木花園參觀的民眾超過160萬人次，是賓州最受歡迎的旅遊景點。

葛拉諾格莊園位於白蘭地酒河西岸，南鄰白蘭地酒溪州立公園，是一大片陡峭起伏的丘陵田野，處處可見櫸木和山毛櫸，間雜石造水塔和水塘，有些路面還沒鋪上柏油或石頭，還有兩處農莊放牧養牛、種植玉米大豆。

德拉瓦和賓州接壤一帶向有「城堡之鄉」的美稱，主要是杜邦家族藉火藥、化學品生意賺得的鉅富，建了好幾座知名的莊園，現今兒童醫院、長木花園、圖書館等都曾是杜邦家族的產業。