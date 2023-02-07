春天何時到？新州、紐約州土撥鼠預測揭曉

新州艾塞克斯郡的土撥鼠「埃德溫娜夫人」預測冬天還有六周。(CBS紐約地方電視台畫面截圖)

2023年土撥鼠日，全國各地的民眾翹首等待，根據傳說，如果土撥鼠能看到自己的影子，那麼冬天還有6周才會結束，若沒看到影子，代表春天即將來臨，以下是今年新澤西及紐約州各家土撥鼠「預報員」預測的結果。

艾塞克斯郡「埃德溫娜夫人」(Lady Edwina)

今年是埃德溫娜夫人第二次亮相，2日早晨出洞時，牠看到自己的影子，預測冬天還有六周。除了季節，埃德溫娜夫人還預測2月12日超級盃 ，費城 老鷹隊將戰勝堪薩斯城酋長隊。

艾塞克斯郡「石牆傑克森六世」(Stonewall Jackson)

太空農場動物園暨博物館(Space Farms Zoo & Museum)外的石牆傑克森沒有看到影子，預測春天提早到來。今年是牠的第四次預測，石牆傑克森之前還有5個同名的前任播報員。

密德塞克斯郡「米爾鎮梅爾」(Mel)

住在米爾鎮(Milltown)，名為梅爾的土撥鼠在去年的土撥鼠日典禮前去世了，活動主辦方找到替代的土撥鼠，但遇到法律問題，只好連續第二年取消傳統活動。

環保廳的發言人則說，新州 規範野生動物的持有權，並說「土撥鼠攜帶狂犬病，許多案例攜帶未出現在新州的變異狂犬病。」

環保廳的魚類及野生動物管理局(Fish & Wildlife)嚴格規範從州外攜入州內的野生動物，必須有證明顯示動物非從野外進入，另外也要求野生動物進口須預先獲批准。