要健康 飲好水　韓國環境家電第一品牌 COWAY 進駐Edison

位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣

韓國環境家電第一品牌COWAY為方便廣大華人朋友們,特在Edison設立新店。二月促銷有眾多優惠，歡迎大家來店咨詢。專賣店位於Edison 99大華超市內。店內產品豐富多樣，其中熱賣的淨水器包括可製冰的立式淨水器，超薄的立式淨水器，為使用大量水的客戶而設計的大容量立式淨水器，多款台式淨水器，其中集冷熱製冰功能為一體的台式淨水器讓客戶又方便又節省，還有便捷的廚下型淨水器，多款空氣淨化器，智能座便等設計美感極強的淨化家庭與健康環境的家電產品。

Coway,來自韓國的最佳生活解決方案公司！COWAY USA華人部總經理Justin Kang特別介紹說，Coway的宗旨是為消費者的飲用水好水質把關，租賃淨水器方式得到廣大華人朋友們的喜歡和認可，從最低每月21.99元起,平均每天不到一元就可以讓全家人喝到純淨好水，最重要的是不用擔心後續的換濾芯與維修保養等瑣事，COWAY將提供定期免費更換濾芯、專業系統清潔和保養維修等服務，為您和家人的飲用水長期把關。

成立於1989年的COWAY是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體。在韓國，Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位。該公司自2007年進入美國市場以來，發展迅速，已在全美15個地區提供銷售和服務，為眾多用戶帶來了放心水質。是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，產品均通過美國水質協會認可。近幾年逐漸在華人市場中獲得良好的口碑和肯定。

COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術，僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。