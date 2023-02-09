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要健康 飲好水　韓國環境家電第一品牌 COWAY 進駐Edison

本報新澤西訊
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣

韓國環境家電第一品牌COWAY為方便廣大華人朋友們,特在Edison設立新店。二月促銷有眾多優惠，歡迎大家來店咨詢。專賣店位於Edison 99大華超市內。店內產品豐富多樣，其中熱賣的淨水器包括可製冰的立式淨水器，超薄的立式淨水器，為使用大量水的客戶而設計的大容量立式淨水器，多款台式淨水器，其中集冷熱製冰功能為一體的台式淨水器讓客戶又方便又節省，還有便捷的廚下型淨水器，多款空氣淨化器，智能座便等設計美感極強的淨化家庭與健康環境的家電產品。

  Coway,來自韓國的最佳生活解決方案公司！COWAY USA華人部總經理Justin Kang特別介紹說，Coway的宗旨是為消費者的飲用水好水質把關，租賃淨水器方式得到廣大華人朋友們的喜歡和認可，從最低每月21.99元起,平均每天不到一元就可以讓全家人喝到純淨好水，最重要的是不用擔心後續的換濾芯與維修保養等瑣事，COWAY將提供定期免費更換濾芯、專業系統清潔和保養維修等服務，為您和家人的飲用水長期把關。

  成立於1989年的COWAY是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體。在韓國，Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位。該公司自2007年進入美國市場以來，發展迅速，已在全美15個地區提供銷售和服務，為眾多用戶帶來了放心水質。是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，產品均通過美國水質協會認可。近幾年逐漸在華人市場中獲得良好的口碑和肯定。

  COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術，僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

  新店地址：561 US-1 Unit 105, Edison, NJ 08817 (Edison大華99超市內)；更多詳情請登錄網站查看www.coway-usa.com

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COWAY美國高層領導親臨Editon出席開業典禮，從左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian
COWAY USA華人部總經理Justin Kang現場為客人講解產品
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位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
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