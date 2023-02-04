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新州隱密攜槍限制 不適用特定敏感場所

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州聯邦法官稱，該州隱密攜槍的新限制不適用於某些敏感場所。(Getty Images)
新澤西州聯邦法官稱，該州隱密攜槍的新限制不適用於某些敏感場所。(Getty Images)

新澤西州聯邦法官1月30日展延一項命令，禁止新州官員執行該州隱密攜槍的新限制，表示該法不適用特定敏感場所，此舉打擊限槍團體、新州州長墨菲(Phil Murphy)及其民主黨盟友。

聯邦法官芮妮·瑪麗·巴布(Renee Marie Bumb)允許由一群擁槍者和擁護憲法第二修正案團體所提出的訴訟，延長暫時限制令，允許獲准擁槍者在新法列為不合法的公共場所攜帶武器，包括海灘、賭場和公園。

不過，巴布此舉並未違反她於1月初的最初裁決，她維持不得攜槍進入運動場、青年體育活動和許多政府機關的規定。

原告認為新裁決堪稱司法勝利，而墨菲與州檢察長普拉金(Matthew Platkin)則對裁決感到「失望」。

新州憲法第二修正案協會(NJ Second Amendment Society)主席鲁比安(Alexander Roubian)表示，協會成員「對於能夠再次公開攜槍感到欣喜」。

普拉金發布聲明表示，這項裁決「不利公共安全且與憲法第二修正案不符」。

這項裁決讓新州槍枝法案訴訟進入新篇章，新州是全國限槍最嚴格的區域之一，而今新舊法並陳也讓該州限槍規定更複雜。

去年12月，掌控新州州議會的民主黨州議員因應最高法院的裁決，迅速通過限槍法案；最高法院裁決授予和監管攜帶許可證的舊規定違憲。 

布希總統任命的巴布基於「憲法問題」所作的裁決，凍結部分新法規範，尤其是禁止隱密攜槍的「敏感地點」；據法律定義，這些場所包括學校、法院、幼教中心、療養院、投票所、政府大樓、醫院、供應酒精飲料的酒吧和餐館、機場、公園、海灘、電影院、賭場和其他娛樂中心。

擁槍人士則認為，新法太廣泛「等於阻止基於自衛而攜槍進入大多數公共場所」。

巴布同意並延長臨時禁制令，阻止官員對私人車輛、私有財產和法規中概述的許多「敏感區域」實施隱密攜槍禁令。

新州 民主黨 新澤西州

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