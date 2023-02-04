費城救溺小英雄 下月要赴華府領獎 玩直播遊戲時意外中槍亡

17歲費城少年亞歷山大去年2月從結冰的水塘英勇救出三名落水兒童，原定下月到華府領獎，卻在1月29日不幸死於意外槍擊。(6abc電視台畫面截圖)

17歲費城 少年亞歷山大(Anthony Alexander)去年2月從結冰的水塘英勇救出三名落水兒童，原定下月到華府 領獎，卻在1月29日不幸死於意外槍擊。

賓州上達比市(Upper Darby)警察 說，一群青少年29日傍晚5時左右，在德瑞克瑟爾丘(Drexel Hill)社區一棟公寓聚集，突然一聲槍響，擊中亞歷山大。一名16歲少年次日投案，檢方將以三級謀殺、過失殺人、非法擁有槍械等罪名起訴他。由於無法付出75萬元保釋金的10%，所以嫌犯仍然在押。

調查人員說，嫌犯告訴警方，朋友們在公寓裡玩Instagram直播遊戲，同時把兩把手槍傳來傳去，其中一把走火，擊中亞歷山大。嫌犯的律師1日拒絕對檢方起訴的罪名表示意見。

亞歷山大的繼母艾娃‧亞歷山大( Ava Alexander)31日告訴費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)：「他是這麼好的孩子，我到現在都還不相信這是真的。他可以從每個人身上發掘好處、優點，他一直都會站出來保護別人。」

2022年2月21日，當時16歲的亞力山大在科靈戴爾公園(Collingdale Park)聽到兩個女孩和一個男孩從冰層陷入水裡後的求救呼喊，趕忙跑過去，先用一根木杖想拉他們上來，隨後自己跳進水裡，把三個小孩救上岸。後來，他和前來善後處理的警察，同獲鎮議會褒揚。

他本來預定3月25日要到華府接受國會榮譽勳章協會(Congressional Medal of Honor Society)青年英雄項目的公民榮譽獎(Citizen Honors award)。主辦單位發言人布洛姆奎斯特(Kathleen Blomquist)表示，亞歷山大仍將是今年青年英雄獎項的唯一獲獎人。

繼母說，已念高二的亞歷山大熱愛美式足球、籃球和空手道，希望進陸戰隊服役，「我們必須對槍枝暴力拿出辦法來，不能不斷的痛失我們的青少年。」