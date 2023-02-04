新州蒙鎮前財務官 指控鎮長報復詆毀

提起騷擾訴訟的新州蒙特克萊爾鎮前財務官帕德馬賈·拉奧，指控鎮長斯皮勒(圖)聯合鎮官員報復她。(取材自臉書)

提起騷擾訴訟的新州 艾塞克斯郡蒙特克萊爾鎮(Montclair)前財務官帕德馬賈·拉奧 (Padmaja Rao)，日前指控鎮長斯皮勒(Sean Spiller)聯合鎮官員報復她，此前拉奧曾質疑諸多不恰當的政府運作方式，包括某些議員是否獲得不應享有的健保 福利。

拉奧在最新的動議中修改她在去年10月提交的訴訟，指控斯皮勒展開一項調查，試圖製造詆毀拉奧工作表現及行為的紀錄，損害拉奧的工作，且可能使她的受僱期終止。

這項指控是基於議員雅科貝利斯(Peter Yacobellis)在2022年10月25日的議會會議上發表的聲明，與拉奧提交訴訟後相隔一周。

雅科貝利斯在會議上暗示一個月前他與鎮長的交流，稱斯皮勒四處探聽拉奧的負面消息。根據10月25日的會議紀錄，雅科貝利斯說：「我也關切在多個場合中，包括最近一次議會會議結束後(9月28日)，鎮長與我和其他人進行交談，談論拉奧女士的表現和行為，提到幾個過失。」

該會議紀錄包含在支持拉奧動議的書面證詞中，旨在修正她的律師本月稍早提交的初期吹哨者投訴。拉奧指控鎮經理史塔佛德(Timothy Stafford)對她口頭虐待，在她尋求改變時製造敵對的工作環境。

蒙特克萊爾鎮已經提交駁回該訴訟的動議，反駁雖然史塔佛德的行為可能被認為「粗鄙」，但並未違反吹哨者法令，即「新澤西 盡職員工法」(New Jersey Conscientious Employee Act，CEPA)。

艾塞克斯郡高等法院法官派翠羅(Stephen Petrillo)定於2月17日審理此案。

斯皮勒作為新州最大教師工會「新澤西教育協會」的領導層，與州長墨菲的關係密切，被視為未來潛在的州長候選人，但拉奧的訴訟將挑戰蒙特克萊爾鎮良好的進步政治堡壘形象。