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獲3000萬元經費 費城延緩驅逐租客計畫再給補助

編譯陳韻涵／綜合報導
費城「延緩驅逐租客計畫」獲得3000萬元經費，將再次提供租金補助。(Getty Images)
費城「延緩驅逐租客計畫」獲得3000萬元經費，將再次提供租金補助。(Getty Images)

費城官員日前表示，「延緩驅逐租客計畫」(Eviction Diversion Program，簡稱EDP)獲得3000萬元經費，將再次提供租金補助。

房東和租戶仰賴這項計畫支付逾期租金，該計畫資金原本已用罄，而租戶如今積欠的租金比新冠肺炎疫情之前還多，也讓租貸雙方的談判更加困難。

如今一項新的金援計畫將一次性付款給房東，支付租戶積欠的房租總額再多加一個月的房租。

費城當局表示，房東和租戶必須提交所有當局要求的資料，並付出努力以完成這項延緩驅逐計畫，此計畫總經費約3000萬元。

費城另一項獨立的租金援助計畫「PHLRentAssist」於去年1月暫停受理受新申請，截至今年1月，該計畫資金也用罄。

另據費城當局表示，2020年5月至2023年1月間，超過4萬6500戶家庭透過地方、州和聯邦基金獲得近3億元疫情紓困租金援助。

在大多數情況下，房東向法院申請驅逐令之前，必須加入「延緩驅逐租客計畫」進行調解等措施，以防租戶收到驅逐令，增加日後尋找優質租處的困難度。此計畫同時減少法院處理的案件數量，整合房東、租戶與各項資源。

市府官員表示，「延緩驅逐租客計畫」2020年推出以來，已有超過4000對房東和租戶參與，其中近四分之三的申請者達成協議，獲准留在原租處。 

若欲參加最新的租屋補助計畫，租戶必須參加排定的調解會議，並在五天內繳納資料。房東則須在租戶申請獲准後的五天內，申請租金補助。 

更多關於「延緩驅逐租客計畫」可撥打熱線215-523-9501諮詢，或上官網：https://eviction-diversion.phila.gov/查詢。

房東 租金 費城

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