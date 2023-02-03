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費城女與德州竊案嫌犯同名同姓 無辜坐牢一周

編譯徐薏茹／綜合報導
費城女子茱莉．哈德森因相同姓名被誤認成德州偷竊案的嫌犯，導致她平白無故遭受近一周的牢獄之災。(NBC電視台畫面截圖)
費城女子茱莉．哈德森因相同姓名被誤認成德州偷竊案的嫌犯，導致她平白無故遭受近一周的牢獄之災。(NBC電視台畫面截圖)

賓州費城一女子因相同姓名被誤認成德州偷竊案的嫌犯，導致她平白無故遭受近一周的牢獄之災。

費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)日前表示，31歲的茱莉·哈德森(Julie Hudson)12月5日到費城警察局，想澄清一道德州韋伯斯特市(Webster)發出的逮捕令，但沒有犯罪紀錄的哈德森隨後被警方逮捕。

費城警方證實，哈德森當天被當作韋伯斯特去年7月一起商店行竊案的逃犯被羈押，直到執法官員意識到錯誤之後，於12日上午獲釋；她被監禁將近一周。克拉斯納坦言：「執法單位應該跟她道歉。」

Click2Houston報導，哈德森與德州商店行竊案的其中一名嫌犯同名同姓，韋伯斯特警方稱住在費城的哈德森在社群媒體的照片，似乎與監視器拍到該竊案影像的嫌疑人特徵相符。

儘管哈德森及其家人告訴費城警方她沒有去過德州，也沒有犯罪，但仍被關押數日。

韋伯斯特警方後來查清該德州竊案發生期間，哈德森在賓州工作，於是撤消指控。哈德森向媒體NBC10透露，最初她並不知道有逮捕令，導致她求職數度遭拒，被監禁期間她無法取得所需藥物好幾日。

她對這段經歷感到難受，「明知道自己沒有犯任何罪，大家卻認為你幹了什麼壞事，認為你是罪犯，這讓人抓狂，你知道這人不是你。」

克拉斯納表示，費城就本案與韋伯斯特警方沒有任何「有意義、直接的」溝通。市長肯尼(Jim Kenney)聲明表示，對哈德森的痛苦經歷感到難受。

費城 德州 賓州

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