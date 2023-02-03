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新州定1/30 紀念日裔民權人士是松豐三郎

記者張聲肇╱綜合報導
圖為柯林頓總統1998年頒贈美國最高平民榮譽「總統自由獎章」給日裔民權人士是松豐三郎。(Getty Images)
圖為柯林頓總統1998年頒贈美國最高平民榮譽「總統自由獎章」給日裔民權人士是松豐三郎。(Getty Images)

為紀念二戰期間拒絕進入集中營，被逮捕定罪後，打官司打到最高法院的日裔民權人士是松豐三郎（ Fred Korematsu ），新澤西州長墨菲簽署兩黨支持的決議案，把他的生日1月30日訂為「是松豐三郎民權與憲法日」（Fred Korematsu Day of Civil Liberties and the Constitution）。

州議會去年通過該決議案時，反對票為零。加州和維吉尼亞州也有類似的「州定」紀念日。

1942年日本偷襲珍珠港後，美國政府把日裔美國人關入集中營，美國出生的是松豐三郎拒絕被關，最高法院判決羅斯福總統的關押令有效，但40年後，法院也宣判是松的罪名不成立。

墨菲簽署是松民權日法決議案時表示，擇定這天永久紀念是松的貢獻，代表「我們承諾為保護民權的建國理想盡心盡力。我們永遠無法平反已成為歷史的不公不義，但我們可以確定，為對抗不公不義而奮鬥的人的故事，永遠不被遺忘。」

是松的女兒凱倫（Karen Korematsu）在州長簽署儀式上說，新州制定是松豐三郎民權與憲法日，說明一個人的勇敢作為，可以改變許多人的一生，「讓我們永遠記得、追懷家父，讓榮光與正義永遠照亮人寰。」

日本駐紐約總領事森美樹夫也應邀觀禮，並發表感言：「不同族群之間的互相了解越來越有必要，紀念、承認、尊崇是松豐三郎對民權與自由的貢獻與價值傳承，比過去任何時候都重要。」

1942年，是松23歲時在加州拒絕進入集中營，被逮捕、定罪後不服上訴，但最高法院1944年做出對他不利的判決。1983年，志工律師團重啟官司，聯邦法院推翻他的有罪判決。1998年，柯林頓總統頒贈總統自由獎章給他。2018年，最高法院正式否決當年「錯誤」的判決。

加州 日裔 日本

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