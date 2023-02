新州定1/30 紀念日裔民權人士是松豐三郎

圖為柯林頓總統1998年頒贈美國最高平民榮譽「總統自由獎章」給日裔民權人士是松豐三郎。(Getty Images)

為紀念二戰期間拒絕進入集中營,被逮捕定罪後,打官司打到最高法院的日裔 民權人士是松豐三郎( Fred Korematsu ),新澤西州長墨菲簽署兩黨支持的決議案,把他的生日1月30日訂為「是松豐三郎民權與憲法日」(Fred Korematsu Day of Civil Liberties and the Constitution)。

州議會去年通過該決議案時,反對票為零。加州 和維吉尼亞州也有類似的「州定」紀念日。

1942年日本 偷襲珍珠港後,美國政府把日裔美國人關入集中營,美國出生的是松豐三郎拒絕被關,最高法院判決羅斯福總統的關押令有效,但40年後,法院也宣判是松的罪名不成立。

墨菲簽署是松民權日法決議案時表示,擇定這天永久紀念是松的貢獻,代表「我們承諾為保護民權的建國理想盡心盡力。我們永遠無法平反已成為歷史的不公不義,但我們可以確定,為對抗不公不義而奮鬥的人的故事,永遠不被遺忘。」

是松的女兒凱倫(Karen Korematsu)在州長簽署儀式上說,新州制定是松豐三郎民權與憲法日,說明一個人的勇敢作為,可以改變許多人的一生,「讓我們永遠記得、追懷家父,讓榮光與正義永遠照亮人寰。」

日本駐紐約總領事森美樹夫也應邀觀禮,並發表感言:「不同族群之間的互相了解越來越有必要,紀念、承認、尊崇是松豐三郎對民權與自由的貢獻與價值傳承,比過去任何時候都重要。」

1942年,是松23歲時在加州拒絕進入集中營,被逮捕、定罪後不服上訴,但最高法院1944年做出對他不利的判決。1983年,志工律師團重啟官司,聯邦法院推翻他的有罪判決。1998年,柯林頓總統頒贈總統自由獎章給他。2018年,最高法院正式否決當年「錯誤」的判決。