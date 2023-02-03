台聯會與中美文協迎春接福　「吉祥兔年迎春接福新年晚會」燃爆新春首夜

「吉祥兔年迎春接福新年晚會」在謝姐食堂席開七桌，熱鬧滾滾。（圖：莊榮耀提供）

新澤西台灣同鄉聯誼會與中美文化協會婦女會22日在愛迪生市謝姐食堂，聯合舉辦「吉祥兔年迎春接福新年晚會」，近80名會員在大年初一歡聚一堂，輪番表演節目，貓咪舞蹈團數次換裝上台，以熱鬧的賀年組曲，燃爆新春首夜。

大紅燈籠、劉安中寫的毛筆字春聯、以及眾人捐贈的摸彩獎品妝點舞台的一端，會員們多才多藝，上台表演太極劍、國標舞、台語和客語歌曲，嗨翻全場，周浩扮裝吉祥兔寶寶，穿梭其間，製造歡樂氣氛。

現場播放去年回顧影片，台聯會會長黃淑慧表示，去年兩會 一共舉辦了24場活動，其中包括9場赴老人院和療養院 慰問耆老義演，她特別感謝周浩、金健、劉安中、李素敏、莊榮耀、趙懿芳、陳乃昇、李明雪、陳金珍、周淑卿、李櫻鶯等義工鼎力相助、熱心幫忙，在虎年交出一張漂亮的義務服務成績單。

黃淑慧同時表示，台聯會每年舉辦紐澤西兒童繪畫比賽，去年獲獎學生在全美比賽中名列前茅，可喜可賀；今年初率團參加East Brunswick Township 地方政府舉辦的慶祝新年文化交流活動，表演台灣山地舞，受到當地民眾的歡迎。

當晚多名僑團負責人應邀參加，包括中美文化協會會長李僑韋、新州北部美華聯誼會會長孫影真、中美文協40+ 青松會會長林少達、梅山臺灣華語文中心主任李珠瑛、全美台灣同鄉聯誼會年會籌備主委黃秀梅、新澤西台聯會理事張大朋、大紐約區急難救助協會總幹事李金標、理事林高臨等出席同慶。

【記者孫影真／新澤西州 報導】