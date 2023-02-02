新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免

新澤西州為鼓勵州民從事心理健康行業，允許行為照護等心理醫療從業人員申請減免最高18萬元學貸。(Getty Images)

新澤西州 為鼓勵州民從事心理健康 行業，允許行為照護等心理醫療從業人員申請減免最高18萬元學貸。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)去年6月簽署一項法律，透過行為照護人員貸款 清償計畫(Behavioral Healthcare Provider Loan Redemption Program)；監督該計畫執行的高等教育學生補助局(Higher Education Student Assistance Authority)表示，這項計畫旨在鼓勵更多人投入心理健康產業，彌補新州心理治療領域人員短缺的情況。

行為健康照護人員可申請高達15萬元學貸減免，前提是在新州認可的行為或心理健康機構任職。

這筆貸款將逐步免除，申請者每服務兩年，最多可免除5萬元貸款，最長期限為六年。若主要從事幼教產業的工作者也有資格獲得每年最多5000元的補助，最長為六年，共計3萬元。

若同時符合所有條件，每人最高可獲得18萬元學貸減免。

適用對象包括精神科醫生、臨床心理學者、有證照的臨床社工、精神科護士與臨床心理健康專家、經委員會認證的行為分析師、有證照的臨床酒精和藥物諮詢師，以及有證照的專業諮詢師。

墨菲在聲明中表示，希望這項計畫縮小行為健康專業人員與有需要之新州居民的人數差距。

墨菲表示，「為我們的州民擴大心理健康服務，尤其是青年，對我們持續幫助居民從過去幾年的挑戰中復甦至關重要。」

墨菲本周稍早在加州舉行的「全國州長協會」(National Governor's Association)圓桌會議上，與各州州長討論心理健康議題。

擔任「全國州長協會」主席的墨菲在推特(Twitter)上發文寫道，心理健康議題「超越州與黨派界線」。