新州議會最高階共和黨人 意外不尋求連任

新澤西州議會最高階共和黨人、州參議會少數黨領袖奧魯霍30日宣布今年秋季不再尋求連任，打算於任職16年後退休。(取材自臉書)

新澤西州議會最高階共和黨 人、州參議會少數黨領袖奧魯霍(Steve Oroho)30日宣布今年秋季不再尋求連任，打算於任職16年後退休 ，這一意外的消息也預告明年新州議會領導層將出現變動。

現年64歲的奧魯霍成為共和黨參院 黨團領袖僅一年，兩周前他才宣布代表在新州西北部的保守派選區投入第六任期競選，但在30日的聲明中，奧魯霍表示「情況已經改變」，他做了「困難的個人決定」，將不參與11月的選舉，他透露是基於保密的「私人原因」，但提到最近才剛從疾病中復原，並希望好好享受當祖父的樂趣。

聲明寫著：「這是為家人和自己做正確的決定，我感到自在」。奧魯霍將服務至第五個任期結束，至2024年1月為止。

他是第12名宣布不尋求連任的州議員。下一次選舉州議會全部120個席位將開放，但選區將有調整，新州每十年進行新的人口普查後重畫一次選區。

奧魯霍退休將帶來最多後續影響，共和黨在兩年前獲得七個席位後，目標是20年來能首度重掌州議會控制權。

若民主黨持續控制議會，奧魯霍退休意味著共和黨得在明年1月選出新的少數黨領袖，這一職位負責監督參院的少數黨黨團，幫助組織表決，以及決定要推動的立法。

若共和黨獲得多數席位，共和黨議員將選出新的參院主席，奧魯霍原本被視為可能的人選。

除此之外，奧魯霍退休代表新州第24選區的所有三個席位都將開放競爭，包括莫里斯、蘇塞克斯、沃倫郡的部分地區；奧魯霍在該選區的共和黨同仁史貝斯(Parker Space)、沃斯(Hal Wirths)皆在去年宣布退休。

但史貝斯30日表示他將尋求奧魯霍在參院的席位，因為他擔憂該選區「將無法繼續服務選民」。