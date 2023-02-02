賓州漁夫尋獲頭骨 38年後確認身分

賓州漁夫多年前尋獲的頭骨，經DNA檢驗確認，是1985年失蹤的新州翠登市民艾爾特。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

DNA 技術再度發威，釐清38年懸案。官方30日表示，德州 一家檢驗室幫賓州巴克斯郡檢察官 解決了多年未決的問題：賓州漁夫多年前尋獲的頭骨，是1985年失蹤的新州翠登（Trenton）市民艾爾特（Richard Thomas Alt）。

艾爾特失蹤時31歲，他家人說，1984年平安夜後就不知道他的下落。家人於1985年初報警，多年來，艾家人都認為他和女友穗丹姆（ Laurie Suydam）遭人殺害。

穗丹姆的屍體1985年4月在翠登市碼頭附近被兩名漁夫發現，她家人和朋友說，已兩個月不見她人影。辦案人員說，屍體在水裡已經很久。

一個月後，另一漁夫在德拉瓦河墨瑞斯維爾船埠附近發現一個頭骨，把它交給附近巴金翰鎮警察局。幾十年下來，沒人知道這個頭骨的身分。2019年地區檢察官例行檢討死亡懸案時，出現了轉機。

2019年9月，檢方把頭骨資料登錄到全國資料庫，把頭骨送到德州奧斯然族譜分析檢驗公司（Othram Inc.），奧斯然技術人員從民眾上傳DNA資料以便確認譜系的網站，找到頭骨可能的親戚，就這樣確定頭骨就是當年的艾爾特。

巴克斯郡檢察官詢問了上傳DNA樣本的人，原來就是艾爾特的女兒。

地區檢察官溫喬卜（Matt Weintraub）對奧斯然公司的「破案」本領大為讚賞，希望可為今後偵破多年未解的命案，立下很好的基礎。他說，「如果是我家人失蹤一天，我都會擔心得不得了，何況38年！艾爾特的家人終於不用再等了，能夠幫他們確認，讓他們安心，最後還可把屍骨還給他家人，我感到很高興。」

巴克斯郡調查人員說，既然沒有證據顯示艾爾特是在郡內遭殺害，他的案子就此結案，不過，新州默瑟郡對兩人的離奇死亡仍未結案，調查還在進行。