我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

賓州漁夫尋獲頭骨 38年後確認身分

記者張聲肇╱綜合報導
賓州漁夫多年前尋獲的頭骨，經DNA檢驗確認，是1985年失蹤的新州翠登市民艾爾特。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)
賓州漁夫多年前尋獲的頭骨，經DNA檢驗確認，是1985年失蹤的新州翠登市民艾爾特。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

DNA技術再度發威，釐清38年懸案。官方30日表示，德州一家檢驗室幫賓州巴克斯郡檢察官解決了多年未決的問題：賓州漁夫多年前尋獲的頭骨，是1985年失蹤的新州翠登（Trenton）市民艾爾特（Richard Thomas Alt）。

艾爾特失蹤時31歲，他家人說，1984年平安夜後就不知道他的下落。家人於1985年初報警，多年來，艾家人都認為他和女友穗丹姆（ Laurie Suydam）遭人殺害。

穗丹姆的屍體1985年4月在翠登市碼頭附近被兩名漁夫發現，她家人和朋友說，已兩個月不見她人影。辦案人員說，屍體在水裡已經很久。

一個月後，另一漁夫在德拉瓦河墨瑞斯維爾船埠附近發現一個頭骨，把它交給附近巴金翰鎮警察局。幾十年下來，沒人知道這個頭骨的身分。2019年地區檢察官例行檢討死亡懸案時，出現了轉機。

2019年9月，檢方把頭骨資料登錄到全國資料庫，把頭骨送到德州奧斯然族譜分析檢驗公司（Othram Inc.），奧斯然技術人員從民眾上傳DNA資料以便確認譜系的網站，找到頭骨可能的親戚，就這樣確定頭骨就是當年的艾爾特。

巴克斯郡檢察官詢問了上傳DNA樣本的人，原來就是艾爾特的女兒。

地區檢察官溫喬卜（Matt Weintraub）對奧斯然公司的「破案」本領大為讚賞，希望可為今後偵破多年未解的命案，立下很好的基礎。他說，「如果是我家人失蹤一天，我都會擔心得不得了，何況38年！艾爾特的家人終於不用再等了，能夠幫他們確認，讓他們安心，最後還可把屍骨還給他家人，我感到很高興。」

巴克斯郡調查人員說，既然沒有證據顯示艾爾特是在郡內遭殺害，他的案子就此結案，不過，新州默瑟郡對兩人的離奇死亡仍未結案，調查還在進行。

檢察官 DNA 德州

上一則

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

下一則

達拉斯動物園頻出事 疑犯曝光

延伸閱讀

詐領健保、雇用無照牙醫 賓州牙醫3兄弟 13年撈3億

詐領健保、雇用無照牙醫 賓州牙醫3兄弟 13年撈3億
詐領健保、植入未獲批裝置…賓州牙醫3兄弟13年狂賺3億

詐領健保、植入未獲批裝置…賓州牙醫3兄弟13年狂賺3億
有害健康 賓州限制飲水永久性化學物含量

有害健康 賓州限制飲水永久性化學物含量
賓州神父曾任摩納哥王室顧問 藏兒童色情照片判刑37個月

賓州神父曾任摩納哥王室顧問 藏兒童色情照片判刑37個月
美國賓州福建同鄉會新春團年聚會 迎祥納福

美國賓州福建同鄉會新春團年聚會 迎祥納福
賓州木櫃廠電腦中毒 生產、交貨停擺暫解雇500工人

賓州木櫃廠電腦中毒 生產、交貨停擺暫解雇500工人

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%