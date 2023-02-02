我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

新州猶太會堂遭扔汽油彈 警追捕蒙面男

記者張聲肇╱綜合報導
一名蒙面男子1月29日清晨朝新澤西州布魯姆菲爾德市的猶太會堂扔汽油彈，所幸未造成損壞。（布魯姆菲爾德警察局照片）
一名蒙面男子1月29日清晨朝新澤西州布魯姆菲爾德市的猶太會堂扔汽油彈，所幸未造成損壞。（布魯姆菲爾德警察局照片）

一名蒙面男子1月29日清晨朝新澤西州布魯姆菲爾德市（Bloomfield）的猶太會堂扔汽油彈，雖未造成損壞，警方已循線追捕縱火嫌犯。

布魯姆菲爾德警察局說，當天凌晨3點19分左右，戴著滑雪面罩的嫌犯朝Ner Tamid會堂正門丟擲汽油彈，玻璃瓶破碎，但未傷及財物人員，嫌犯隨即離開現場。

東南50多哩外艾斯伯瑞公園（Asbury Park）三一聖公會27日舉辦的反種族主義活動上，有人企圖向參加者噴胡椒水，並在活動場外扔煙霧彈，性別多元旗幟也遭破壞。當局表示，兩起事件朝仇恨犯罪的方向調查。

州長墨菲強調，新澤西州絕對不容暴力與仇恨，「我強力譴責這類事件。」

猶太社團「反毀謗聯盟」指出，美國反猶太事件2021年達到1979年以來的高峰，光在新澤西州就有370件，高居全國之冠。該聯盟紀錄、追蹤1979年以後在美國發生的反猶太事件。

去年11月，聯邦調查局(FBI)警告說，有人威脅要對新州某猶太會堂不利，當地警局立即增派員警前去附近巡邏、保護。FBI隨後降低警戒層級，過了一個禮拜，警方果真逮捕了一名18歲青年，罪名是威脅要攻擊猶太會堂和猶太人。

紐約和新澤西反毀謗聯盟會同其他類似組織，齊聲譴責29日的投擲汽油彈事件，並籲請當地居民提供線索，幫助執法官員調查。

它們發布聯合聲明，呼籲各領導人和當地社區合作夥伴發聲譴責這「令人義憤填膺」的攻擊事件，也提醒各社區提高警戒。聲明指出，目前未聞州內猶太機構遭逢威脅。

猶太 新澤西州 FBI

上一則

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

下一則

達拉斯動物園頻出事 疑犯曝光

延伸閱讀

新州華裔兄弟校園泳池溺斃 家屬求償1億

新州華裔兄弟校園泳池溺斃 家屬求償1億
沃爾瑪偶遇勾起陰影 男30年前遭性侵 新州61歲婦認罪

沃爾瑪偶遇勾起陰影 男30年前遭性侵 新州61歲婦認罪
鼓勵從事心理健康行業 這一州可減免18萬學貸

鼓勵從事心理健康行業 這一州可減免18萬學貸
新州華裔兄弟學校泳池溺水亡 家屬求償1億

新州華裔兄弟學校泳池溺水亡 家屬求償1億
紐約、新州自閉症兒童 16年增3倍

紐約、新州自閉症兒童 16年增3倍
創紀錄 新州32.5萬居民新加入歐記健保 每月省573元

創紀錄 新州32.5萬居民新加入歐記健保 每月省573元

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%