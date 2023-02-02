新州猶太會堂遭扔汽油彈 警追捕蒙面男

一名蒙面男子1月29日清晨朝新澤西州布魯姆菲爾德市的猶太會堂扔汽油彈，所幸未造成損壞。（布魯姆菲爾德警察局照片）

一名蒙面男子1月29日清晨朝新澤西州 布魯姆菲爾德市（Bloomfield）的猶太 會堂扔汽油彈，雖未造成損壞，警方已循線追捕縱火嫌犯。

布魯姆菲爾德警察局說，當天凌晨3點19分左右，戴著滑雪面罩的嫌犯朝Ner Tamid會堂正門丟擲汽油彈，玻璃瓶破碎，但未傷及財物人員，嫌犯隨即離開現場。

東南50多哩外艾斯伯瑞公園（Asbury Park）三一聖公會27日舉辦的反種族主義活動上，有人企圖向參加者噴胡椒水，並在活動場外扔煙霧彈，性別多元旗幟也遭破壞。當局表示，兩起事件朝仇恨犯罪的方向調查。

州長墨菲強調，新澤西州絕對不容暴力與仇恨，「我強力譴責這類事件。」

猶太社團「反毀謗聯盟」指出，美國反猶太事件2021年達到1979年以來的高峰，光在新澤西州就有370件，高居全國之冠。該聯盟紀錄、追蹤1979年以後在美國發生的反猶太事件。

去年11月，聯邦調查局(FBI )警告說，有人威脅要對新州某猶太會堂不利，當地警局立即增派員警前去附近巡邏、保護。FBI隨後降低警戒層級，過了一個禮拜，警方果真逮捕了一名18歲青年，罪名是威脅要攻擊猶太會堂和猶太人。

紐約和新澤西反毀謗聯盟會同其他類似組織，齊聲譴責29日的投擲汽油彈事件，並籲請當地居民提供線索，幫助執法官員調查。

它們發布聯合聲明，呼籲各領導人和當地社區合作夥伴發聲譴責這「令人義憤填膺」的攻擊事件，也提醒各社區提高警戒。聲明指出，目前未聞州內猶太機構遭逢威脅。