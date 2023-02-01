我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

詐領健保、雇用無照牙醫 賓州牙醫3兄弟 13年撈3億

記者顏伶如／綜合報導
來自印度的三兄弟牙醫在賓州蒙哥馬利郡開設的診所，被控詐領政府健保計畫、非法引進外國勞工，甚至為患者口腔植入未經核准的醫療裝置，危害人體健康。(Getty Images)
來自印度的三兄弟牙醫在賓州蒙哥馬利郡開設的診所，被控詐領政府健保計畫、非法引進外國勞工，甚至為患者口腔植入未經核准的醫療裝置，危害人體健康。(Getty Images)

聯邦檢察官指出，來自印度的三兄弟牙醫在賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)開設的診所，從2009年至2022年間至少觸犯10多項法律，以犯罪企業的經營手段圖利數億元，包括詐領政府健保計畫、非法引進外國勞工，甚至為患者口腔植入未經核准的醫療裝置，危害人體健康。

根據24日公布的102頁聯邦檢察官起訴書，56歲巴哈斯卡‧薩瓦尼(Bhaskar Savani)、55歲的艾朗‧薩瓦尼(Arun Savani)、51歲的尼朗強‧薩瓦尼(Niranjan Savani)從2009年至2022年間違法10多項法律，獲利超過3億1600萬元。

檢方指出，薩瓦尼三兄弟將非法所得透過數百個銀行帳戶洗錢，從將近30家公司盜用將近400萬元做為私人花費，包括在夏威夷購買度假屋、為兒女繳交大學學費，還有做為住家水電費及稅款的開銷。

薩瓦尼三兄弟與另外9名被告遭起訴罪名包括共謀敲詐勒索(racketeering conspiracy)、簽證詐騙、健保詐騙、洗錢、共謀銷售標示不實的醫療裝置等。其中犯行最嚴重的罪行，面臨20年有期徒刑。

聯邦機關與十多州聯手對薩瓦尼三兄弟追蹤調查多年，終於揭穿薩瓦尼三兄弟在賓州華盛頓堡(Fort Washington)一處不起眼辦公園區經營的非法事業王國。

薩瓦尼三兄弟辯護律師則說，檢方指控扭曲事實。

表面上看來，薩瓦尼三兄弟從印度移民美國之後成功建立的事業王國，並無任何可疑之處。但檢方指出，薩瓦尼兄弟為低收入民眾看診，不但詐領俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，還雇用沒有執照的牙醫為患者看診，明顯觸犯聯邦醫療補助計畫規範。

健保 醫療補助計畫 詐騙

上一則

沃爾瑪偶遇勾起陰影 男30年前遭性侵 新州61歲婦認罪

下一則

台教育部獎學金 即日起開放申請

延伸閱讀

詐領健保、植入未獲批裝置…賓州牙醫3兄弟13年狂賺3億

詐領健保、植入未獲批裝置…賓州牙醫3兄弟13年狂賺3億
聯邦應急食物津貼發到2月止 伊州低收戶或陷困境

聯邦應急食物津貼發到2月止 伊州低收戶或陷困境
張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
有害健康 賓州限制飲水永久性化學物含量

有害健康 賓州限制飲水永久性化學物含量
賓州神父曾任摩納哥王室顧問 藏兒童色情照片判刑37個月

賓州神父曾任摩納哥王室顧問 藏兒童色情照片判刑37個月
夏皮羅就任賓州州長 強調反對極端主義和仇恨

夏皮羅就任賓州州長 強調反對極端主義和仇恨

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機