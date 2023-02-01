詐領健保、雇用無照牙醫 賓州牙醫3兄弟 13年撈3億

來自印度的三兄弟牙醫在賓州蒙哥馬利郡開設的診所，被控詐領政府健保計畫、非法引進外國勞工，甚至為患者口腔植入未經核准的醫療裝置，危害人體健康。(Getty Images)

聯邦檢察官指出，來自印度的三兄弟牙醫在賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)開設的診所，從2009年至2022年間至少觸犯10多項法律，以犯罪企業的經營手段圖利數億元，包括詐領政府健保 計畫、非法引進外國勞工，甚至為患者口腔植入未經核准的醫療裝置，危害人體健康。

根據24日公布的102頁聯邦檢察官起訴書，56歲巴哈斯卡‧薩瓦尼(Bhaskar Savani)、55歲的艾朗‧薩瓦尼(Arun Savani)、51歲的尼朗強‧薩瓦尼(Niranjan Savani)從2009年至2022年間違法10多項法律，獲利超過3億1600萬元。

檢方指出，薩瓦尼三兄弟將非法所得透過數百個銀行帳戶洗錢，從將近30家公司盜用將近400萬元做為私人花費，包括在夏威夷購買度假屋、為兒女繳交大學學費，還有做為住家水電費及稅款的開銷。

薩瓦尼三兄弟與另外9名被告遭起訴罪名包括共謀敲詐勒索(racketeering conspiracy)、簽證詐騙 、健保詐騙、洗錢、共謀銷售標示不實的醫療裝置等。其中犯行最嚴重的罪行，面臨20年有期徒刑。

聯邦機關與十多州聯手對薩瓦尼三兄弟追蹤調查多年，終於揭穿薩瓦尼三兄弟在賓州華盛頓堡(Fort Washington)一處不起眼辦公園區經營的非法事業王國。

薩瓦尼三兄弟辯護律師則說，檢方指控扭曲事實。

表面上看來，薩瓦尼三兄弟從印度移民美國之後成功建立的事業王國，並無任何可疑之處。但檢方指出，薩瓦尼兄弟為低收入民眾看診，不但詐領俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫 (Medicaid)，還雇用沒有執照的牙醫為患者看診，明顯觸犯聯邦醫療補助計畫規範。