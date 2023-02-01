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學生評鑑差 羅格斯醫學院稱報告過時

編譯潘勛／綜合報導
羅格斯新澤西醫學院遭踢爆一年多以前接獲警告函，聲稱院方若研究及臨床經驗方面沒有改善，恐危及獲認證的資格，但院長強森出面淡化此一憂慮。(羅格斯新澤西醫學院官網)
羅格斯新澤西醫學院遭踢爆一年多以前接獲警告函，聲稱院方若研究及臨床經驗方面沒有改善，恐危及獲認證的資格，但院長強森出面淡化此一憂慮。(羅格斯新澤西醫學院官網)

羅格斯新澤西醫學院(Rutgers New Jersey Medical School)最近遭踢爆一年多以前接獲「醫學教育聯絡委員會」(LCME)警告函，聲稱院方若研究及臨床經驗方面沒有改善，恐危及獲認證的資格，院長強森(Robert Johnson)出面淡化此一憂慮，聲稱警告是在新冠疫情高峰時進行調查，當時學生改成遠距上課引起不滿，才收到函件，現已成往事。

NJ.com新聞網站報導，羅格斯大學1月下旬公布LCME的關切函件；更早之前，一群自稱吹哨人匿名在校園流傳該函件，校方於是將函件由電子郵件系統傳給教職員工及學生。警告函的日期為2021年10月。

校方回應LCME為何這麼做、為何遲至最近才公布等問題時說，接獲警告函以後，醫學院持續獲得完全認證，按理LCME 2月復會之前，一切問題都會解決。

強森院長指出，LCME會發來警告函，純因新冠疫情影響，不光羅格斯大學，其他大學也一樣；「調查是2020年所為，那個時機很糟糕，因為各醫療院所滿是新冠病毒，因此我把學生都撤出臨床排班，取消很多實體上課，轉採虛擬教學。回顧當時，我認為為了學生安全，自己的決定沒錯。但院方沒想到其他方面的影響。」

強森表示，雖然LCME調查有那些發現，但羅格斯醫學院學生的考試成績以及駐院匹配，依然高出全國平均值。

強森指出，學生還是畢業，學習得很好，準醫生們有受訓，只是當時的環境與往常大不相同。

強森指出，按LCME的標準，很可能當時別無選擇，只能發出警告函；他承認，按LCME設立的指標，學生受訪給的評語遠差於以往，但他認為，LCME發來警告函，並不意味羅格斯醫學院的教學現遭逢任何危機。

強森說，自己不會夜不成眠，擔心喪失認證；「本院沒降到接受察看以免失去認證的地步，警告只是說院方不採任何行動，恐損認證」，他完全相信LCME 2月復會，醫學院會安全過關。

但強森1月下旬的電子郵件，並未回應校方遲至最近才通知教職員工和學生攸關認證的問題；另些人批評校方鬼鬼祟祟不透明，他也沒回應。

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