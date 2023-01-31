新州29歲亞裔女用假文件扮15歲讀高中 被控一項三級罪
新澤西州公立高中學生與學校官員表示，29歲亞裔女子申惠晶(Hyejeong Shin，音譯)假扮15歲的「高一新生」在當地高中註冊，就讀四天才被校方人員發現並通報警方逮捕，犯案動機仍待調查。
警方表示，24日落網的申惠晶被指控提交偽造年齡的出生證明給新布朗士維克郡(New Brunswick)公立學校官員。據稱她2019年畢業於羅格斯大學，在校期間的研究興趣，包括語言和語言學如何影響人類認同和文化。
紐約時報(NYT)26日報導，新澤西州公立高中約有1萬名學生，申惠晶在校期間與同學一起上課，並在輔導室蒐集學生電話號碼；同校學生表示，申惠晶於東窗事發後，仍不斷傳文字簡訊給同學。
這宗案件令人關切新布朗士維克教育局驗證學生身分的安全規章與程序，教育局長強森(Aubrey A. Johnson) 24日在推特(Twitter)發文表示，校務職員將會仔細審查造假的文件。
警局發言人表示，住在新布朗士維克的申惠晶向校方出具假造的出生證明，被控一項三級罪名。
新澤西州法律規定，學校必須讓所有學生暫時入學就讀，即便起初缺乏正常的證明文件也能以相關紀錄，如身分驗證或當地社區的居住證明代替；在那之後，學生有30天的時間繳交額外的身分證明，否則學區有權力不准文件不齊的學生繼續就讀。
強森說：「職員認定該名學生的文件造假後，便立刻通報執法當局處理。」
申惠晶已經被禁止進入校園，該校學生也被提醒要避免與她接觸。
另據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，曾與申惠晶接觸的學生表示，申惠晶曾發送文字簡訊給一些同學，邀她們外出聚會，這些女生「沒有赴約，然後申惠晶便開始對她們怪怪的」。
這宗案件的情節類似1999年愛情喜劇電影「一吻定江山」(Never Been Kissed)，片中描述一名成年的女記者冒充學生潛入中學臥底報導，最終找到真愛的故事。
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