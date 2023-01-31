新州29歲亞裔女用假文件扮15歲讀高中 被控一項三級罪

29歲亞裔女子申惠晶假扮15歲的「高一新生」在新州高中註冊，就讀四天才被校方人員發現並通報警方逮捕。（CBS費城地方電視台畫面截圖）

新澤西州 公立高中學生與學校官員表示，29歲亞裔女子申惠晶(Hyejeong Shin，音譯)假扮15歲的「高一新生」在當地高中註冊，就讀四天才被校方人員發現並通報警方逮捕，犯案動機仍待調查。

警方表示，24日落網的申惠晶被指控提交偽造年齡的出生證明給新布朗士 維克郡(New Brunswick)公立學校官員。據稱她2019年畢業於羅格斯大學，在校期間的研究興趣，包括語言和語言學如何影響人類認同和文化。

紐約時報(NYT)26日報導，新澤西州公立高中約有1萬名學生，申惠晶在校期間與同學一起上課，並在輔導室蒐集學生電話號碼；同校學生表示，申惠晶於東窗事發後，仍不斷傳文字簡訊給同學。

這宗案件令人關切新布朗士維克教育局 驗證學生身分的安全規章與程序，教育局長強森(Aubrey A. Johnson) 24日在推特(Twitter)發文表示，校務職員將會仔細審查造假的文件。

警局發言人表示，住在新布朗士維克的申惠晶向校方出具假造的出生證明，被控一項三級罪名。

新澤西州法律規定，學校必須讓所有學生暫時入學就讀，即便起初缺乏正常的證明文件也能以相關紀錄，如身分驗證或當地社區的居住證明代替；在那之後，學生有30天的時間繳交額外的身分證明，否則學區有權力不准文件不齊的學生繼續就讀。

強森說：「職員認定該名學生的文件造假後，便立刻通報執法當局處理。」

申惠晶已經被禁止進入校園，該校學生也被提醒要避免與她接觸。

另據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，曾與申惠晶接觸的學生表示，申惠晶曾發送文字簡訊給一些同學，邀她們外出聚會，這些女生「沒有赴約，然後申惠晶便開始對她們怪怪的」。

這宗案件的情節類似1999年愛情喜劇電影「一吻定江山」(Never Been Kissed)，片中描述一名成年的女記者冒充學生潛入中學臥底報導，最終找到真愛的故事。