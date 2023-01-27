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賓州神父曾任摩納哥王室顧問 藏兒童色情照片判刑37個月

編譯俞仲慈／綜合報導

前摩納哥王室專職神父、也是賓州天主教會神父的麥坎德利斯(William McCandless)因持有大量兒童色情照片，23日被聯邦地方法院定罪，判處37個月徒刑，讓這位曾經權極一時的神職人員鋃鐺入獄。

現年58歲、來自馬里蘭州的麥坎德利斯原本是德拉瓦州威明頓市(Wilmington)「聖方濟各奉獻會」(Oblates of St. Frances De Sales)的資深神職人員，曾擔任該市一間天主教高中校長，也曾任職於海軍，911事件後還為五角大廈受害者主持彌撒，軍階晉升至少校，在教會中的資歷顯赫。

由於該教會與費城出身的已故摩納哥王妃葛麗絲凱莉(Grace Kelly)關係良好，教會派遣專人擔任王室神父，麥坎德利斯得以前往摩洛哥為王室服務，並自2011年夏琳王妃(Princess Charlene)與亞伯特親王(Prince Albert)完婚以來，與王妃保持親密的友誼。2014年麥坎德利斯還受邀參加亞伯特親王雙胞胎子女的受洗儀式，也被王妃任命為旗下慈善基金會董事，可見其獲得摩納哥王室重視的程度。

不料2017年，蒙地卡羅(Monte Carlo)教堂一位志工意外在麥坎德利斯電腦中發現兒童色情照片，醜聞爆發後，教會立即將麥坎德利斯調回旗下賓州利海郡(Lehigh County)德薩萊斯大學(DeSales University)。

但這起醜聞引起賓州檢調人員注意，並派員突襲搜查麥坎德利斯位於大學內的辦公室，承辦助理檢察官斯蒂芬(Sherri A. Stephan)隨後證實，在電腦中發現大批兒童色情圖片以及相關色情網站，決定起訴麥坎德利斯。

事件爆發後，麥坎德利斯一度以摩洛哥王室光環遭外人忌妒為由，為自己辯白，但是23日宣判當天他態度軟化，向法官史密斯(Edward G. Smith)坦承，「我確實想承認所做一切，言語無法表達我深沉的悔恨。」 

賓州 方濟各 費城

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