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曾被貼「種族標籤」 非裔女孩除害蟲獲耶魯表揚

記者胡玉立／綜合報導
九歲非裔女童博比．威爾遜在人行道上使用自製天然解方殺死斑點燈籠蠅時，警員據報後至現場了解情況。(警方視頻)
九歲非裔女童博比．威爾遜在人行道上使用自製天然解方殺死斑點燈籠蠅時，警員據報後至現場了解情況。(警方視頻)

耶魯大學公衛學院日前表揚九歲非裔女童博比.威爾遜(Bobbi Wilson)，她把收藏的斑點燈籠蠅(spotted lanternfly，學名斑衣蠟蟬)標本，捐給該校皮博迪博物館(Yale Peabody Museum)，這也是該館昆蟲學部門首度取得這種昆蟲的標本供科學研究。

威爾遜此舉，得從去年秋天一椿登上全國新聞的種族形象標籤事件說起。

去年10月，家住新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)的博比在院子裡使用自製天然解方殺死斑點燈籠蠅，試圖杜絕外來物種入侵問題。住她家隔壁八年的鄰居報警聲稱他很害怕，說有個「黑人小女孩」在樹木和人行道噴灑了不明物體。

警方據報而來，博比雖未惹上麻煩，小小心靈難免留下陰影。家人為此站出來大聲疾呼，除指責鄰居有種族偏見，也要求各界勿對非裔貼上「種族形象標籤」。

該事獲全國媒體關注後，包括新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)、蒙特克萊爾市(Montclair)警局、州府和聯邦官員、國會議員，相繼表揚博比的環保貢獻；耶魯大學公衛學院的表揚活動是最新一椿。

耶魯大學公衛學院助理教授、同時也是新澤西州居民奧帕拉(Ijeoma Opara)表示，得知博比遭遇後，她邀請博比和她姐姐參觀耶魯大學，將她們介紹給該校非裔女性科學家。

奧帕拉說：「我的研究核心就是讓非裔女孩有能力對抗性別種族主義。博比的故事讓我感同身受，我想確保那糟糕記憶被扭轉成良善回憶；希望她不僅能接觸到耶魯大學，還能接觸到能激勵她的女性科學家和學生們。」

那趟旅程的最後一站是參觀皮博迪博物館昆蟲學部，部門經理加爾(Lawrence Gall)表示，博比得知博物館沒有任何斑點燈籠蠅標本後，將她去年11月努力捕捉到的燈籠蠅送給博物館；它們被記錄為博物館首批來自美國的斑點燈籠蠅標本，藏品以博比名字命名。

與此同時，博比的故事已讓她一躍成為新澤西州「Stomp it Out!」運動的年輕領袖；該運動鼓吹人們消滅可能對農作物造成損害的斑點燈籠蠅。

耶魯大學 新澤西州 博物館

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