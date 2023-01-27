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世界孫中山基金會成立二十週年暨敬老慈善晚宴

本報費城訊
世界孫中山基金會向華埠6分警局捐贈善款，前排右5、8、10，二排右1分別為敬老宴會負責人費漢良、王玉明、李柏安、徐福群
世界孫中山基金會向華埠6分警局捐贈善款，前排右5、8、10，二排右1分別為敬老宴會負責人費漢良、王玉明、李柏安、徐福群

金虎辭歲，玉兔迎春。1月17日，世界孫中山基金會（下簡稱基金會）在費城東方明珠大酒樓隆重舉辦成立20週年慶典暨敬老聯歡會，來自華埠的各界耆老、社團僑領、商家、企業家，費城市議員、警局官員400多人歡聚一堂。

   基金會主席彭偉權因事無法出席聯歡會，由王玉明律師代為宣讀祝賀詞說道，基金會成立20年以來，秉承孫中山先生發揚中華民族傳統美德的愛國精神，支持中國統一大業，反對台獨；支持教育事業，傳播中華傳統文化，支援家鄉建設，扶貧敬老，盡心盡力不落後人。值此盛會，冀望進一步團結和諧，繁榮社區，期盼團結全世界華人，增強龍的傳人的凝聚力，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

     費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）、市長候選人詹姆士(James)、6分警局局長約翰（John）、大費城僑學界秘書長張天晨、賓州華人僑團聯盟執行主席沈丕權、秘書長朱楓、協勝公會元老陳姿等分別致辭。費城安良工商會會長徐福群宣讀了來自中國致公黨廣州市委員會、廣東省歸國華僑聯合會、廣州市歸國華僑聯合會、中國海員工會廣東省委員會、廣州公共外交協會的賀信。賀信中對敬老聯歡會表示熱烈祝賀，希望廣大旅美僑胞都能團結在中華民族偉大復興的中國夢旗幟下，堅持“九二共識”，維護僑胞權益，推動經貿往來，為中美關係健康穩定發展做出新的更大貢獻。

     基金會向參加聯歡會的耆老發放餅卡及中國駐紐約總領館的“春節包“，與此同時，還向費城華埠6分警局捐贈$2000美元善款。紐約華人合唱團表演了精彩歌舞，會場一片喜慶祥和的歡樂氣氛。【圖文報導：彭林】

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