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「華人醫療服務」6人翻譯團隊 助逾4萬新州華人就醫

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州長枝市美門醫學中心自2010年推出「華人醫療服務」。(取自臉書)
新澤西州長枝市美門醫學中心自2010年推出「華人醫療服務」。(取自臉書)

新澤西州長枝市(Long Branch)美門醫學中心(Monmouth Medical Center)2010年起推出「華人醫療服務」(Chinese Medical Program)，由六人口譯團隊提供中文、廣東話和台山話等特定方言服務，扮演客戶與說英語的醫療人員之間的橋樑。

「華人醫療服務」的服務地區包括雷克伍(Lakewood)美門醫學中心南院區，以及新布朗士維克郡(New Brunswick)、漢彌爾頓郡(Hamilton)與薩默塞特郡(Somerset)的羅伯伍德強森大學附設醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)。

住在快樂角(Point Pleasant)的陳喬治(George Chen，以下皆音譯)與陳琳達(Linda Chen)截至2010年代中期仍需大老遠跑到紐約市看華語醫師。喬治說：「每次看醫師，都要花上一整天。」 

有一次，他們看到RWJ Barnabas醫療系統的華語翻譯服務，讓他們得以就近看診。陳琳達說：「我們很慶幸，我們逢人就說，口譯很認真，會一步步帶領客戶。」

陳氏夫婦與口譯薇薇安‧歐尼爾(Vivien O'Neill)合作六年多，他們經常透過她向專科醫師尋求協助，安排預約看診，填寫醫療表單，與醫師溝通並詢問診療費用事宜。 

住在美國40多年的陳琳達說：「他們很忙但仍然幫助我們處理預約、保險和醫療事宜。」

美門醫學中心公關凱西‧霍蘭(Kathy Horan)表示，2010年以來，已有超過4萬1000名病患聯繫「華人醫療服務」，1萬2700名病患造訪美門醫學中心及其南部院區，另服務說俄語和印度話的族群。

特定社區醫療計畫(Community Specific Medical Programs)地區主任鄒興睿(Stephanie Zou)表示，特定語言服務目前僅限為孟莫斯和大洋郡(Ocean County)地區的醫院預約看診，健康照護團隊將來會招募更多新職員。

鄒興睿表示，該計畫在薩默塞特郡的院區提供印度話與古吉拉特語(Gujarati)服務，紐瓦克與李文斯頓(Livingston)院區有各自的華人醫療服務，新布朗士維克郡則有服務非裔和西語裔族群。

醫學 華人 布朗士

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