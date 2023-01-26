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偕兒參加國會暴亂 費城男判刑逾1年

編譯孫梁／綜合報導
費城男子拉姆因2021年參加國會暴亂而被判刑。(FBI檔案照)
費城男子拉姆因2021年參加國會暴亂而被判刑。(FBI檔案照)

費城男子拉姆(James Rahm)因2021年1月6月參加國會暴亂而被判刑一年多，他的兒子也因一同前往國會被捕，等待法官審判。

拉姆去年10月被聯邦法官裁定妨礙國會程序五項重罪，以及擅闖和滯留在限制場所、在國會示威和擾亂秩序等輕罪。他的重罪獲刑一年，其餘輕罪分別獲刑一年和六個月，輕重罪並罰，將在監獄度過15到21個月。

拉姆的兒童時代在新澤西州海洋市度過，他在大西洋城有房，2021年被聯邦調查局(FBI)搜查，他的兒子住在大西洋城。

辯護律師表示，拉姆離異後仍要養活家庭，他已因1月6日的行為而受到羞辱，表示了悔過之意，對功擊國會的暴力行為和國會財產受損感到遺憾，並向國會議員和工作人員及警方道歉，因此不應入獄服刑。

63歲的拉姆長期在建築行業工作，2018年創辦一家公司，準備將企業交給三個兒子中的一個。但兒子的接班計畫在他被逮捕後打亂，目前的唯一生意是為費城的建築運出垃圾。

辯護律師說，拉姆2021年1月6日後在臉書的發言，其實都是吹牛，他在國會大廈只待了11分鐘，被捕後向FBI坦承了一切。

律師向法庭呈上拉姆親友和同事等人的17份證明，稱他是愛國者。他的前妻說：「拉姆不是完人，也和我們一樣犯了許多錯誤，他給我們造成極大痛苦，他對此永遠愧疚。」

但聯邦檢方認為拉姆撒謊，是個重罪犯，他的話不足證明已經悔過，他不顧警方的盾牌和胡椒噴劑而衝進國會，事後在網路吹噓他破門而入，宣揚「我活著回家了，我們創造了歷史。我從眾院議長裴洛西的辦公室走過，我應在她的座椅上坐一坐」。檢方指出，面對調查，他卻對FBI撒謊。

拉姆1977和1978年因毒品被定罪，1981年被定罪攻擊，1987年在亞利桑納州被定罪販毒，1992年在賓州被定罪走私大麻。

FBI 費城 新澤西州

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