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與女友腐屍同住半年 新州男被捕

編譯潘勛／綜合報導

新澤西州默瑟郡(Mercer County)檢察官辦公室18日表示，44歲男子吉布森(David Gibson)去年7月發現女友死在兩人合租公寓後，竟只將屍身裝在垃圾袋，任其腐爛，經房東發覺後報警，目前吉布森已被控褻瀆屍體罪。

據起訴吉布森的移送書因由，他向調查員表示，去年7月他回到與女友妸頌‧史密斯(Kirshon Smith)合居的比提街(Beatty Street)第六百區公寓，發現女友毫無反應，曾試著叫醒她，但無法可想。

移送書表示，吉布森接下來把亡故女友放在兩人的床上，「擱在那兒約10到14天」。

接下來吉布森把史密斯的遺體放進垃圾袋，挪到衣櫥裡，一直放著，直到公寓房東去年12月23日來打掃，發現腐爛的屍身為止。

房東說，他注意到腐臭味由垃圾袋飄出來，打開後發現一具人類頭顱，接著打911報警。

移送書指出，吉布森早在去年11月18日被逐出公寓，今年1月11日在翠登市(Trenton)巴士總站外被捕。

史密斯的死因仍在調查。吉布森則由公設辯護人代為辯護。

任何人有資訊可協助偵辦，可去電默瑟郡檢察官辧公室，電話為609-989-6406；或者寫電子郵件到[email protected]

房東 檢察官 新澤西州

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