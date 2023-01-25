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費城實際最低薪6.69元 全美倒數第4

編譯周芳苑／綜合報導
費城的「實際最低薪」在79個城市中排名第四低，而賓州州長夏皮羅主張調高到至少15元。(Getty Images)
費城的「實際最低薪」在79個城市中排名第四低，而賓州州長夏皮羅主張調高到至少15元。(Getty Images)

個人理財網站 SmartAsset針對全美79個城市進行薪資排名，在納入生活成本考量後，費城的「實際最低薪」(real minimum wage)排名第四低。

雖然政策制定者提高費城和賓州政府工作人員及包商最低工資，仍有許多雇主僅支付7.25元、與聯邦最低薪相同的最低工資。

在費城，這樣的薪資很難維持生計。根據SmartAsset，經生活成本調整後，費城實際最低時薪僅約6.69元。

實際工資比費城更低的城市包括紐奧良(New Orleans)6.54元、德州普萊諾(Plano)6.47元、夏威夷檀香山(Honolulu)6.47元。

匹茲堡(Pittsburgh)最低工資與費城相同，但生活成本較低，實際最低工資為7.2元。

全美有20個州最低工資未高於2009年設定聯邦最低工資7.25元，賓州是其中之一；剛就職的州長夏皮羅(Josh Shapiro)希望改變，主張調高到至少15元。

SmartAsset的「實際最低薪」將成活成本考量在內，而各地生活成本不一。

麻省理工學院生活工資計算器(MIT Living Wage Calculator)估計，在賓州，沒有孩子的單身成人加計生活成本後，每小時工資需要16.67元，有一個孩子的單身成人需要32.42元， 有兩個工作成人和兩個孩子的家庭，平均每個成人需要每小時賺23.28元。前賓州州長沃爾夫去年爭取提高最低工資時，便以該計算器的數據為依據。

另一個衡量標準是經濟學者皮爾斯(Diana Pearce)制定的自給自足標準(self-sufficiency standard)，全美37州採用。

賓州社福機構Pathways PA 根據皮爾斯的標準推估，費城每週工作40 小時的單身成人需要時薪 11.38元才能自給自足，有一嬰兒的單身成人需要 25.16元，兩個成人、一個新生兒和一個學齡前兒童的家庭，每位成人時薪需達 17.97元。

費城 賓州 德州

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