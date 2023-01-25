新州博彩去年收入52億 追平最高紀錄

新澤西州博彩收入在2022年達52億元，追平最高紀錄。（美聯社）

新澤西州 博彩收入在2022年達52億元，追平最高紀錄，但賭場現場收入僅占一半，線上博彩挹注不少助力。

新州 賭業執法局(New Jersey Division of Gaming Enforcement)17日公布，賭場、接受體育投注的賽馬場以及這兩類賭博的線上夥伴去年營收 52億1000萬元，比去年同期增加10%，與2006年的歷史紀錄相同，在那之後，賓州設立賭場致新州業者受創，當時12家賭場有5家關閉。

斯托克頓大學勞埃德萊文森研究所(Lloyd Levenson Institute at Stockton University)助理所長格雷迪(Sarah Grady)說，過去16年發生太多變化，為實現獲利，新州博彩大幅擴張、力行多樣化，以因應鄰州的激烈競爭。

這些努力包括2013年線上賭博合法化及2018年引入體育博彩。2022年的現場賭博業績為27億8000萬元，終於超過2019年疫情前的26億8000萬元。

六家賭場在2022年的整體博彩收入也高於前一年。領先者Borgata收入13億元、成長18.2%；Golden Nugget收入5億8100萬元、成長10.2%；Hard Rock收入5億7600萬元、成長12.7%；Ocean收入3億8900萬元、成長13.6%；Tropicana 收入3億6500萬元、成長2.9%；Bally's收入1億9800萬元、成長37.3%。

Harrah's、Caesars、Resorts收入都衰退，降幅分別為3.4%、1%、0.3%。

線上賭場Resorts Digital收入5億4600萬元、大增21.3%；Caesars Interactive NJ收入1億1300萬元、成長1%。

就現場博彩收入來看，也是六家成長，幅度依序是Borgata、Hard Rock、Ocean、Bally's、Golden Nugget、 Resorts各成長19.5%、14.2%、16.3%、9.4%、1.1%、0.8%，其餘三家衰退。

賭場、體育博彩和線上賭博業務2022年納稅5億2600萬元，近半來自線上賭博徵收的15%稅款。