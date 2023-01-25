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類鴉片藥案 新州達成和解協議

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州檢察長普拉金(Matt Platkin)宣布與連鎖藥局CVS、Walgreens、沃爾瑪(Walmart)，製藥商愛力根(Allergan)、Teva就類鴉片藥物危機問題達成和解協議，和解將為新州帶來5億800萬元的資金對抗成癮等藥物問題。大部分和解金將分配用於預防、降低傷害、治療及復原服務。

普拉金的辦公室聲明指出，要使協議生效，「全國許多州、郡及城市」必須同意協議條款，尚需等待幾個月才能知道結果。

新州已經同意全部五件和解協議，要求這五家公司改變商業慣例並以財務補償，假使新州能夠獲得最高額度的賠償金，Walgreens將支付1.43億元，CVS需支付1.315億元，Teva需支付9980萬元，沃爾瑪支付7440萬元，愛力根支付5940萬元；期限到2038年。

普拉金表示：「類鴉片藥物成癮危機造成的損害無法以金錢衡量，再多的錢都無法抹去其帶來的痛苦和磨難，但讓這些公司負起責任並迫使其改變商業模式，能在未來避免這樣的危機。」

去年前11個月，新州紀錄2647件疑似與藥物相關的死亡案例，發放類鴉片解毒劑納洛酮(naloxone)時更超過1萬4000例。過去兩年，每年都有3000人以上死於藥物過量，根據新州驗屍官總長辦公室(OCSME)的資訊，2023年第一周共紀錄54起疑似藥物死亡案例。

與連鎖藥局達成的新和解協議解決了多個訴訟中的指控，被指控方忽略處方藥物流入非法交易的警示，本次和解連鎖藥局公司同意法庭命令，要求監測、報告及分享可疑活動數據。

藥局和解協議與去年多州和嬌生藥廠(Johnson & Johnson)及三大配銷商美國資源柏根(AmerisourceBergen)、基本健康(Cardinal Health)、麥克森(McKesson)達成的和解相似，新州全21郡、241個城市共享去年協議的6.41億元和解金。

新州 藥局 沃爾瑪

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