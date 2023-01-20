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迎新春 送關愛 大費城僑學界華人社團聯席會發放中領館“春節包”

本報費城訊
大費城僑學界共同主席們領取春節包。前排左4為秘書長張天晨
大費城僑學界共同主席們領取春節包。前排左4為秘書長張天晨

▲兔年新春翩然而至，為幫助僑胞做好疫情防護，同時感受歡樂祥和的春節氣氛，中國駐紐約總領事館向領區內僑胞們派發“春節包”。

  大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱“僑學界”） 屬下30多個僑團的共同主席們，1月10日，興高采烈的分別領取了飽含祖國愛心的“春節包”。與此同時，僑學界秘書長張天晨與秘書處成員一道，前往華埠好朋友老人活動中心、九九老人托護中心、安樂樓，向老人們發放春節包，給旅美華人華僑送上真摯的新春祝福，讓老人們感受到祖國的溫暖及深深的關愛之情。

  兔年“春節包”年味濃郁，大紅包袋外印著大大的“福“字，並寫著“兔年吉祥”祝福語，內有個性口罩、春聯、利是封、新春賀卡、糖果、花生、瓜子等物，收到春節包的僑胞們，都感受到了濃濃的春節氣氛。

  張天晨代表費城僑胞，誠摯感謝中總館對華人華僑的熱情及厚愛，同時向世界各地的華僑送上美好的新春問候。在兔年佳節來臨之際，大家紛紛表達出一個共同的心聲：願疫情早日過去，祝願祖國繁榮富強、國泰民安！祝福海內外的朋友們新春快樂、健康平安、闔家幸福！

華人 費城 疫情

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