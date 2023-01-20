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費城僑界2023新春團年集錦　協勝公會新春團年 熱烈激情

本報費城訊
協勝公會統一部職員合影。前排中為元老陳姿，右1、左1分別為主席鄭依彬、潘振泉
協勝公會統一部職員合影。前排中為元老陳姿，右1、左1分別為主席鄭依彬、潘振泉

▲人逢泰世隨兔躍，玉兔迎春添新象。1月11日晚，費城協勝公會在東方明珠酒家舉辦兔年迎新春團年宴會，洪門、安良等費城主要僑團僑領及協勝兄弟姐妹們300餘人歡聚一堂，相互道賀。

  協勝元老陳姿、主席鄭依彬、潘振泉攜全體會員，熱情招呼各界嘉賓。在協勝鑼鼓隊的敲鑼打鼓聲中，拉開了團年宴會的帷幕。鄭依彬、潘振泉表示，協勝是一個充滿朝氣、動力的僑團，在元老團主席伍煥鵬、兩位總理及元老陳姿的帶領下，會員隊伍逐日壯大，會員們互敬互愛，團結盟友，服務社會。冀望新的一年，一如既往秉承協勝忠心義氣的優良傳統，為華裔的利益，為華埠的發展不懈努力。

  陳姿感謝費城所有兄弟僑社間的通力合作，僑團是費城華裔居民幸福生活的保障，她感性的表示，“感恩今生相遇，時光不老，我們不散”，並預祝兔年新春快樂、財源廣進、萬事大吉。

  晚宴中，費城四大勁歌王子首先獻上網絡爆紅歌曲“早安隆回”，帶動全場氣氛高潮。協勝開心、喜悅、歡樂、富貴、CoCo快樂、四朵金花舞蹈隊獻上精彩舞蹈表演。與會者觥籌交錯，載歌載舞，氣氛熱烈。

費城 華裔 華埠

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