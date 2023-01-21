VERTEX 鼎盛集團年會 創業豪氣滿懷

王貴陽總裁

美國VERTEX鼎盛集團公司，日前在紐約君豪大酒店舉行年會，這是疫情 三年來集團首次線下活動，席開128桌。來自新澤西州 、紐約州、賓州、康州、馬里蘭州、德拉瓦州等美國30多個州的公司股員工代表、部分員工子女與社會各界朋友近1300人歡聚一堂，交流創業心路，感恩公司幫助眾多股東、員工實現美國夢，並祝福公司在兔年更大更強。

活動以現代炫目的燈光秀、勁舞開場。歐陸慶典的武子熙（ Isabel Wu） Nancy Liu，Amos Leo擔任主持。集團總裁王貴陽（Tony Wang)致辭中感性表示，感謝和自己並肩奮鬥的夥伴們，我們攜手走過疫情，一路相伴，才有鼎盛如今盛景。他在發言中表示，鼎盛集團現在旗下已有Hook&Reel、Kpot、Kinya、Buffet等品牌，一百多家大型餐飲店，以及正在籌備的另外多個新品牌、一百多家新店，近年內將全部開業！全場對鼎盛創業豪氣報以熱烈掌聲。

年會處處有亮點，除了閃亮的會場佈置、開場炫目的燈光秀，還有王貴陽親自帶領部分股東的勁舞“江南Style”有模有樣；有公司高管介紹各個品牌成長過程和發展現狀，鼓勵加盟，共謀前程。有股東後代組成的未來之星團隊和父母同台表演體現鼎盛風采的情感秀；還有開香檳煙花秀，引爆氣球祝福鼎盛的高潮壓軸戲等，都是可圈可點。