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衝回火場救6歲女兒 新州母女雙亡

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州女子賈桂琳‧蒙塔納羅(右一)和六歲的女兒瑪德琳(左一)，日前在住家大火中，雙雙命喪火窟。(GoFundMe網站)
新澤西州女子賈桂琳‧蒙塔納羅(右一)和六歲的女兒瑪德琳(左一)，日前在住家大火中，雙雙命喪火窟。(GoFundMe網站)

新澤西州海兹利特鎮(Hazlet)一戶人家13日失火，火勢幾秒內便延燒整棟房屋，父母親一度衝回火場搶救小女兒，結果父親受到濃煙阻礙而逃出，由母親擔起救援責任，卻不幸雙雙罹難。

39歲的威廉‧蒙塔納羅(William Montanaro)13日凌晨被火災警報吵醒，他跑下樓看見一樓失火；他急忙上樓叫醒妻子賈桂琳‧蒙塔納羅(Jacqueline Montanaro)、兩個女兒和一條狗，但火勢猛烈，幾秒鐘便伸手不見五指。

威廉、賈桂琳和八歲的大女兒逃到屋外，但六歲的女兒瑪德琳(Madelyn)仍在屋內。

威廉和賈桂琳又衝回火場，威廉透過手足多米尼克‧蒙塔納羅(Domenico Montanaro)發表的聲明表示，「當我(威廉)衝回房內要救瑪德琳，很快被一股濃煙困住。」 

威廉在聲明中表示，「賈姬憑藉母愛及身為警察的使命感，致力拯救我們的小女兒」；賈桂琳在新澤西州的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，擔任聯邦海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)隊長。

威廉力抗濃煙再次逃離火場，但賈桂琳和瑪德琳卻未能脫困，最終送醫不治；他們養的一條黃金貴賓犬Duchess也不幸命喪火窟。

威廉在聲明中寫道，「我心碎，失去畢生摯愛，我美麗的妻子和甜美的小女兒，而賈姬是英雄」。

多米尼克表示，威廉一家人幾乎只有十秒鐘的時間逃生，而威廉現在將聚焦協助八歲的大女兒走出傷痛，慶幸他有很棒的支持團隊。

當局正在調查這起悲劇的起火原因，海關職員組織「海關聯合服務聯盟」(Customs United Service Alliance)透過眾籌網站「GoFundMe」為蒙塔納羅一家人募款，截至17日晚募款已超過30萬元。

威廉 新澤西州 警察

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