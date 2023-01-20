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疫後受歡迎 新州戶外學校逾十所

編譯周芳苑／綜合報導

至少一半時間戶外教學的「自然學校」 (nature schools)因新冠疫情而更受歡迎，新澤西州這類學校目前多達10餘所，位於Ringwood一所自然學前學校Sensory Garden and Play疫情期間註冊人數倍增。

即使天氣嚴寒，自然學校仍進行戶外教學，學生穿著厚外套在林間、冷風中學習。

自然啟蒙教育聯盟(Natural Start Alliance)統計，2017至2020年間，全美戶外教學幼稚園倍增至585所，新冠疫情讓這類學校更受歡迎。

新州位於默瑟郡(Mercer County)、唯一招收學前到8年級生的森林學校Painted Oak稱，疫情期間註冊人數增加，目前有135名學生，足可向教育局申請為獨立性較強的非公立學校(nonpublic schools)，2012年成立時僅六名學生。

各校作法不盡相同。Star Child Nature School學生2歲至12歲不等，與一些戶外教學學校一樣沒有室內課程；有些學校仍有室內課程。新州最大的自然學校Painted Oak創辦人蘭多(Nicole Langdo)認為，自然學校一天中至少一半時間要在戶外學習。

為確保安全，學校有各種措施和規則，教導孩子辨別、避免有危險的毒藤，還會定期檢查蜱蟲，規定只能爬到比自己高兩倍的樹上。

自然學校也備受批評。由於欠缺可獲國家補貼和學費援助的執照，難以將有色人種和低收入學生包括在招生範圍內。

自然啟蒙聯盟針對全美121個自然教育計畫進行調查，僅3%學齡前兒童是非裔、7%是西語裔或拉丁裔。

學費貴是另一議題，新州私校平均一年學費1萬560元、學前私校是1萬1000元，森林學前學校South Mountain Nature School則是1萬1800元。

有些學校正致力克服財務障礙，Painted Oak和Star Child都提供學費援助，有助於學生多元化。

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