夏皮羅就任賓州州長 強調反對極端主義和仇恨

民主黨籍的夏皮羅17日宣誓就職，成為賓州第48屆州長。(美聯社)

民主黨 籍夏皮羅(Josh Shapiro)17 日宣誓就職，成為賓州 第48屆州長 ，夏皮羅豐富的州政府資歷，使他有望比前任州長更適任。

美聯社報導，49歲的夏皮羅宣誓時，手按 三本猶太聖經(Jewish Bibles)，他擔任州長前曾任六年的賓州民選檢察長，且曾七度擔任州議員。

首席法官黛布拉·托德(Debra Todd)主持州長的宣誓就職典禮，與會成員還有聯邦參議員凱西(Bob Casey)、費特曼(John Fetterman)、前州長、眾議員 及數千人觀禮。

夏皮羅說在妻子和四個孩子的陪伴之下，發表23分鐘的就職演說。他說：「今天，我謙遜的以賓州第48屆州長的身分站在你們面前，曲折道路領導我們成就此刻。」

夏皮羅接掌民主黨同僚、前州長沃爾夫(Tom Wolf)的職務，且是賓州自1966年首次同一政黨交接州長。

民主黨籍的夏皮羅17日宣誓就職，成為賓州第48屆州長。(美聯社)

數十人應夏皮羅邀請，當天與他同台，包括兒童性虐待受害者、在槍枝暴力中喪失孩子的家長，以及因公殉職的兩位州警遺孀；幕僚表示，這些人象徵夏皮羅擔任檢察長的政績，以及他接掌州長後的跨黨派政策目標。

夏皮羅說，「你們的故事和鼓勵與我同在，他們將在我擔任州長期間驅策著我。」

夏皮羅的州政府有8萬名員工，每年經手超過1000億元的州與聯邦預算。夏皮羅在就職演說中並未提及任何特定政策，但強調選前與選後的議題，即選民支持民主，反對極端主義和仇恨，維護人民的權利，改善重要的生活品質等。

夏皮羅說：「現在，是時候團結支持三個簡單真理的統一力量，這些真理在過去250年來支持我國，更重要的是，撇除短暫的政治分歧，我們珍視自由、民主且熱愛這個國家。」

就職典禮前數小時，夏皮羅的朋友和支持者、政治精英和新就職的政府職員在州議會交流，領證並魚貫進入參議會議事堂，見證33歲的民主黨籍戴維斯(Austin Davis)宣誓就職，成為賓州首位非裔副州長。