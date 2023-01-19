我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

環保廳5年研究 新州高度開發影響野生動物繁衍

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西是全國人口最稠密的州，全州人口約920萬人，人類居住地正對野生動物的生存和繁衍造成威脅。新州環保廳(NJDEP)魚類及野生動物管理局(Fish & Wildlife)的「新澤西棲息地聯結」計畫(CHANJ)，近期發表為期五年的研究，觀察從該州33個不同本地哺乳類物種收集來的1669個DNA樣本，研究發現新州的高度開發，包括公路、道路、購物中心等，抑制了野生動物的繁衍能力。

研究樣本部分來自因道路致死的動物，其他來自合法捕獲的動物。研究作者陳述：「我們假設如郊狼、山貓這樣的肉食性動物可能經歷最艱辛的時期，因為與其他動物相比，他們有大片棲息地的需求。但景觀的阻力對棲息地範圍較小的物種來說，似乎也是個問題，包括北美土撥鼠、美東棉尾兔。」

研究顯示，山貓幾乎只出現在該州西北部頂端，該區域有較大片的林地及山地，浣熊、赤狐、白尾鹿等動物在該區分布更廣；研究發現對於東部郊狼而言，新州的1號公路(Route 1)阻礙其繁衍及基因傳播，公路兩邊的動物各自比另一端的動物基因更相近。

鹿、松鼠、浣熊則已經適應環境，他們的基因受稠密人口的衝擊較小，這些動物偶爾以垃圾為食，在閣樓築巢，在都市或郊區都能完美融入人類居住地。

負鼠受到的影響最少，研究作者表示負鼠向他們展示何謂「隨機交配」(panmixia)，這代表負鼠的基因在全州都相近，甚至不受物理距離影響。

根據CHANJ的資訊，要改變新州景觀以更符合動物的移動分布，可建造「野生動物隧道」，讓烏龜、蠑螈等穿越濕地，野生動物橋在西部愈來愈普遍，有些最初在Watchung保留區建造，但一些研究發現動物仍有戒心。

新州 新澤西 DNA

上一則

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

下一則

撐不住 速食業1元飲料喊漲

延伸閱讀

新州最大城紐瓦克 租屋率冠全美

新州最大城紐瓦克 租屋率冠全美
墨菲承諾：新州不加稅 還會大幅減稅

墨菲承諾：新州不加稅 還會大幅減稅
新州2大學合併 部分教授可能失業

新州2大學合併 部分教授可能失業
新州紐瓦克 逾79%租房住…3城市名列全美前10

新州紐瓦克 逾79%租房住…3城市名列全美前10
新州海岸7鯨死亡 被指與離岸風電有關 議員喊暫停開發 州長反對

新州海岸7鯨死亡 被指與離岸風電有關 議員喊暫停開發 州長反對
新州新法規定 大規模裁員須付遣散費

新州新法規定 大規模裁員須付遣散費

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚