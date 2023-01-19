環保廳5年研究 新州高度開發影響野生動物繁衍

新澤西 是全國人口最稠密的州，全州人口約920萬人，人類居住地正對野生動物的生存和繁衍造成威脅。新州 環保廳(NJDEP)魚類及野生動物管理局(Fish & Wildlife)的「新澤西棲息地聯結」計畫(CHANJ)，近期發表為期五年的研究，觀察從該州33個不同本地哺乳類物種收集來的1669個DNA 樣本，研究發現新州的高度開發，包括公路、道路、購物中心等，抑制了野生動物的繁衍能力。

研究樣本部分來自因道路致死的動物，其他來自合法捕獲的動物。研究作者陳述：「我們假設如郊狼、山貓這樣的肉食性動物可能經歷最艱辛的時期，因為與其他動物相比，他們有大片棲息地的需求。但景觀的阻力對棲息地範圍較小的物種來說，似乎也是個問題，包括北美土撥鼠、美東棉尾兔。」

研究顯示，山貓幾乎只出現在該州西北部頂端，該區域有較大片的林地及山地，浣熊、赤狐、白尾鹿等動物在該區分布更廣；研究發現對於東部郊狼而言，新州的1號公路(Route 1)阻礙其繁衍及基因傳播，公路兩邊的動物各自比另一端的動物基因更相近。

鹿、松鼠、浣熊則已經適應環境，他們的基因受稠密人口的衝擊較小，這些動物偶爾以垃圾為食，在閣樓築巢，在都市或郊區都能完美融入人類居住地。

負鼠受到的影響最少，研究作者表示負鼠向他們展示何謂「隨機交配」(panmixia)，這代表負鼠的基因在全州都相近，甚至不受物理距離影響。

根據CHANJ的資訊，要改變新州景觀以更符合動物的移動分布，可建造「野生動物隧道」，讓烏龜、蠑螈等穿越濕地，野生動物橋在西部愈來愈普遍，有些最初在Watchung保留區建造，但一些研究發現動物仍有戒心。