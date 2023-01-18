新州2大學合併 部分教授可能失業

由於新澤西州 的布隆費德(Bloomfield)學院確定今年年中與蒙克萊(Montclair)州立大學合併，希望保住教職的學院教授所剩的選擇時間無多，他們1月20日前需報上個人履歷，學院的其他職工已本月初前提交個人履歷。

布隆費德學院教職員工會擔憂，小規模的私立學院與大型公立大學合併，部分教授可能失業。

蒙克萊州大發言人表示：「我們期待為蒙克萊州大布隆費德學院的學生提供獨特的教學體驗，因此需要敬業和有經驗的員工。為了實現這一目標，我們要盡可能多地雇用布隆費德學院的教職員工。」

蒙克萊州大雨布隆費德學院去年10月宣布今年6月30日合併，但還需要州議會等部門批准。研究型公立大學與有155年歷史的私立學院合併非常罕見，學院將更名為蒙克萊州立大學布隆費德學院。學院因為財務危機而面臨倒閉，合併可以拯救學院的命運。

州大3月1日前，將把合併後的工作安排通知到學院的每個教職員，學院教職員工會表示，教授目前的處境比較尷尬，因為通知只是聘用希望，而不是受聘承諾。工會主席墨菲(James Murphy)說：「我們未被邀請申請崗位，而是只讓我們表達對教職崗位的興趣，沒有讓我們知道具體的崗位、級別、薪資、任期以及哪些人能夠受聘。」

布隆費德學院現有45名全職教授，包括41個終身教職，學院還聘請了一批兼職講師、非教職工人、管理人員和半職雇員。

墨菲表示，留給學院教授的時間不多，待到他們知道崗位能否保住時，再做其他學校的選擇為時已晚，因為教職員崗位的申請期限已過，3月開始找工作太晚。因此許多教職員正忙於申請，到蒙克萊州大發出通知時，許多人或已接受其他學校的工作機會。