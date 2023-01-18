費城嚴管Airbnb 屋主須有經營證照

費城已開始對旅宿平台Airbnb及其他短租物業實施新的監管制度。(路透)

費城 已開始對旅宿平台Airbnb及其他短租物業實施新的監管制度；根據新規，提供短期出租的同住屋主須取得「有限住宿經營者」(limited lodging operator)許可證， 房東 須遵守各項要求，例如取得含鉛油漆認證、確保物產符合法規。

費城2015年便要求在自家經營短租業務的房東取得分區許可證，屋主不住的投資物業則須取得旅店牌照，但未切實執行，無數人違法而不自知；2021年，鑑於短租市場行為惡劣者時有所聞、爭議不斷，費城市議會通過加強監管法案。

許多短租經營者說，新法規變化、外加分區調整委員會(ZBA)作業緩慢，將摧毀他們的生計。

新法案2021年2月由市議員斯奎拉(Mark Squilla)提出，同年6月費城市長肯尼(Jim Kenney)簽署，原訂2022年4月生效；但短租行業爭辯，有些房東並未獲得通知，而且ZBA作業緩慢導致許多房東無法在截止日前獲證照，因此，決策者同意推遲到夏季、而後又推遲到2023年。

疫情 期間，ZBA申辦作業的等待時間拉長；截至目前，成千上萬民宿房東僅247獲得「有限住宿經營者」許可證，164人獲得旅店牌照。

遊說團體費城短租協會(Philadelphia STR Association)創辦人路易斯(Theron Lewis)說，會員試著申請證照，但 ZBA最快明年2月才能受理，這些短租業者將失去生意。該協會業主70%是婦女、60%非白人、40%是退休人士，受新規影響的都是弱勢族群。

但斯奎拉說， 若無法及時取得證照，可當傳統房東，以一次30天或稍長時間出租。

斯奎拉說，市場長期不受監管，不良行為者猖獗；一旦人人都依法獲得許可並遵守規範，將確保2026年全美建國250周年紀念和世界盃球賽(World Cup)等重大活動期間充分提供安全住房。