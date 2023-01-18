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墨菲承諾：新州不加稅 還會大幅減稅

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州州長墨菲已宣布，絕對不會增加新稅，反而會看到「大規模減稅」。(美聯社)
新澤西州州長墨菲已宣布，絕對不會增加新稅，反而會看到「大規模減稅」。(美聯社)

趕在下個月將公布預算提案之前，民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)宣布，絕對不會增加新稅，反而會看到「大規模減稅」。

墨菲表示，希望讓2022年上路的房產稅紓困計畫得以續延，增收企業稅的措施則將在限期屆滿後失效。

墨菲12日接受彭博電視(Bloomberg TV)專訪時，被問到能否承諾新州不會有新稅推出，效法民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前在演說中的保證。墨菲回答：「百分之百可以。」

墨菲表示，不但可以百分之百保證不加新稅，「事實上，大家還會看到大幅減稅」。

他表示，2022年推出名稱為「新州屋主與租客可負擔社區」(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters，ANCHOR)的房產稅紓困計畫，屋主與租客都可向州政府申請回饋金(rebates)。新州的高房產稅在全美各州當中名列前矛。

墨菲在10日的「州情咨文(State of the State)演說中表示，申請「新澤西州屋主與租客可負擔社區」計畫的截止期限已經延到2月28日。

他在彭博電視的專訪中說：「我們正在研究其他的減稅項目。」不過，墨菲並未說明減稅將於何時推出。墨菲預訂下個月將發表新州預算演說。

墨菲與民主黨居多數的新州參議會領袖將為2024會計年度協商完成最終定案，並於7月1日前讓法案完成簽署。

墨菲13日回答「新澤西先鋒報」(NJ Advance Media)詢問有關減稅的細節時說，保證將持續為房產稅紓困計畫回饋金贊助經費。他說，房產稅紓困計畫就像學校預算，也像退休俸給付，「並不是只拿一次就完成的」。他表示：「這是每年都要繼續進行的，我保證在預算當中會持續推出。」

墨菲第一任任期當中，與州議會共同推出延常2.5%企業稅增收，對象是營利超過100萬元的新州企業。

新州 新澤西州 紓困

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