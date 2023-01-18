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新州最大城紐瓦克 租屋率冠全美

編譯周芳苑／綜合報導
聯邦人口普查局調查顯示，新澤西州租屋率全美之冠，多達四個城市在全美前10名內。(美聯社)
聯邦人口普查局調查顯示，新澤西州租屋率全美之冠，多達四個城市在全美前10名內。(美聯社)

一項依聯邦人口普查局數據進行的調查顯示，新澤西州三城市的租屋比率在全美名列前茅，前10名中囊括四名。

新州最大城紐瓦克(Newark)租屋比率居全美之冠，達79.15%，其次依序是伊麗莎白(Elizabeth)75.5%、帕特森(Paterson)75.32%，澤西市(Jersey City)71.7%排名第六。

這項調查由房地產金融諮詢業者IPX 1031編制，查看全美300多個人口超過10萬人的城市相關數據。調查結果與租屋者集中東岸、房屋高自有率售中南部和西部的現狀吻合。

全美租屋入住率最低的城市是亞利桑納州巴克艾(Buckeye)，房屋自有率最高，達92.39%。

新州某些城市租屋率高，全州租屋率卻低，鮮明對比；2021年7月人口普查估計，新州租屋率約36%。

租屋率高的城市收入遠低於全州平均，90%受訪者說資金是阻礙買房的主因，35%認為是利率、19%不想負債、14%完全不想承擔責任。

經濟適用房倡議組織Fair Share Housing Center政策主管威廉斯(James Williams)說，人們對紐瓦克、伊麗莎白、帕特森和澤西市的有色人種經濟歧視，導致租屋率高；多數黑人和棕色人種城市的房屋擁有率最低，而且，擁有房屋有助於積累財富。

紐瓦克羅格斯大學(Rutgers-Newark)研究發現，企業收購原本業主自住而今轉租的住宅正推高房價、租金和租屋率。

紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)說，紐瓦克等租屋率高的城市擁有美國最低房屋自有率，該問題因疫情而加劇，根源是白人、黑人和拉丁裔家庭存有極大貧富差距。巴拉卡辦公室提出各種房屋自有率的措施。

帕特森市長薩耶(André Sayegh)說，新冠疫情為居民造成沉重經濟損失，市府已採取行動協助居民。

許多人自願選擇租屋而住，過去幾年在紐瓦克出租公寓常見。調查發現，租房有更大靈活性，近幾年遠距工作增加，更助長租屋選擇。

新州 人口普查 疫情

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