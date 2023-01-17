新州男變裝盜用身分 詐領數百萬疫情補助

新澤西州40歲男子賈克利施承認利用假髮喬裝並盜用他人身分，詐領新冠各項紓困款，不法所得達數百萬元。(加州東區地方法院照片)

新澤西州 40歲男子賈克利施(Eric M. Jaklitsch)承認利用假髮變裝並盜用他人身分，詐領新冠疫情期間的貸款 、失業補助等各項紓困金，不法所得達數百萬元。

賈克利施的駕照照片戴著一頂橘色捲假髮，他還變造身分申請78項加州 的疫情補助、失業津貼和各項貸款，後者包含加州針對小企業核發的120萬貸款。

加州東部地方檢察官辦公室聲明表示，賈克利施認罪兩項電信詐欺罪和加重身分竊盜罪。

加州利用民營機關研發的身分辨識系統「ID.me」驗證申請人的身分，但賈克利施利用假名和偷來的證號搭配照片，騙過該系統，例如法院文件顯示，他的駕照照片戴著一頂橘色的捲髮假髮。

賈克利施先蒐集被害人的個人身分資料，包括姓名、生日和社會安全碼，並在2020年10月到2021年12月期間，利用盜來的身分詐領失業保險，他原申請250萬元，最終核准逾90萬元。

當局表示，賈克利施啟用從「美國銀行」(Bank of America)取得的簽帳卡，在新澤西州各處自動櫃員機(ATM)提領現金。

此外，賈克利施假扮銀行行員、健身教練和博物館職員，詐領失業補助。

聯邦檢察官表示，在涉及「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan)的案件中，賈克利施2020年7月和8月在14家銀行帳戶存入128萬540元，領出至少77萬7312元現金。賈克利施的刑期訂於4月10日宣布。