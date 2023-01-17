紐瓦克機場新航廈 啟用首日竟傳停電、安檢違規

紐瓦克自由國際機場新的航廈A於12日啟用。圖為航空公司人員在新航廈旅客抵達區拍照留念。（美聯社）

紐瓦克自由國際機場新的航廈A於12日啟用，但是當天卻發生了兩人安檢違規闖關和斷電造成航廈停電等問題。

紐新航港局董事會主席歐圖爾(Kevin O’Toole)說，安檢違規導致登機檢查的速度放緩，一切都必須停下，停電又加重了安檢的延誤。

運輸安全局人員抓住安檢違規的人，並對他們進行檢查，儘管航廈沒有疏散，但導致等候安檢的旅客隊伍更長。

航港局人員沒有說明是何安檢違規，表示應找運安局核實，運安局也沒有回應詢問。

斷電發生在清晨5時18分，原因是一台設備失靈，所幸換成備用機組後後上午7時恢復通電，斷電期間只有運安局的安檢工作受到影響。

航港局發言人表示，清晨安檢的延誤也有人手不足的問題，今後為了滿足旅客的需要，航港局將與運安局合作，保證紐瓦克機場 各航廈的安檢站都有足夠的人員。

航港局主席歐圖爾和執行長勞倫斯(Huntley Lawrence)表示，從老航廈到新航廈的轉換是半夜開始的，工作人員付出了巨大努力，每個新項目的開始都是挑戰，最終都得到解決。

面積100萬平方呎的新航廈A是取代1973年啟用、已有50年歷史的舊航廈A，原定12月8日開始使用，但因安全隱憂和火警系統的問題而推遲。