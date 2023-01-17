11小時吃18間米其林餐廳 新州男創下世界紀錄

34歲的芬克斯坦去年10月在11小時內於紐約市造訪18間米其林星級餐廳，刷新金氏世界紀錄。(CNN有線電視新聞網截圖)

34歲的芬克斯坦(Eric Finkelstein)去年10月在11小時內於紐約市 造訪18間米其林星級餐廳，刷新於24小時內造訪最多米其林(Michelin)星級餐廳的金氏世界紀錄(Guinness World Records)。

華盛頓郵報報導，新澤西州 莫里斯頓鎮(Morristown)居民芬克斯坦去年10月26日締造紀錄，共花費494元，不含小費和稅金。

紀錄見證人輪流監督，芬克斯坦也透過隨身攝影機記錄他吃下的每一口食物，包括烤酪梨沙拉、魚子醬、越橘（lingonberries）、牡蠣、烤扇貝和韃靼牛排等。

芬克斯坦在社群媒體 Discord中被點名這項挑戰，他在執行前花費一年多的時間籌畫。

金氏世界紀錄2022年4月收到芬克斯坦於2021年8月提出的申請，並告知他相關規定、蒐證指示，以及挑戰紀錄所需要的餐廳數量，當時的最高紀錄為 一天吃12間星級餐廳。

金氏世界紀錄當時寄給芬克斯坦的電郵委婉寫道，「紀錄每天都受到挑戰，請再次確認資料確認紀錄未被刷新，再行挑戰。」

芬克斯坦下定決心挑戰，並列出他預定前往的餐廳，解釋目標並訂位；他透過社群媒體號召見證人，列出預定前往每間餐廳的時間表及路線規畫。

2022年10月26日，芬克斯坦中午前在法式餐廳Le Pavillon吃下第一道魚料理，起初計畫大致順利進行，他在大多數餐廳停留30到45分鐘，往來交通依規定透過步行和搭乘大眾運輸。

到了晚間9時，他的進度落後；協助他預訂餐廳的女友致電確認訂位時，他正前往第14間餐廳、台式料理Red Paper Clip，那時是晚間9時30分，餐廳在半小時就要打烊。

芬克斯坦全力衝刺時，依稀聽到女友說：「拜託，讓我們預約。」

儘管落後進度，芬克斯坦依然吃了蛋糕捲，接著趕赴另三間餐廳；最後在他於Noda完食之際，只花了11個小時。

芬克斯坦吃下頂級日式料理Noda的茶碗蒸後，畫去清單上去最後一項，說道：「我感到如釋重負，終於完成了，這一整天下來，我知道有可能無法達成任務。」

去年11月16日，金氏世界紀錄通知芬克斯坦成為新的紀錄保持人，12月29日更新官網，公告周知。