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費城整頓戶外用餐棚 僅50餐館申請

編譯孫梁／綜合報導
費城要將街道旁的戶外餐飲設施納入正規化管理，上周開始進行清理和取締，要求凡是繼續維持戶外餐飲點的餐館都要申請許可。(Getty Images)
費城要將街道旁的戶外餐飲設施納入正規化管理，上周開始進行清理和取締，要求凡是繼續維持戶外餐飲點的餐館都要申請許可。(Getty Images)

費城要將街道旁的戶外餐飲設施納入正規化管理，上周開始進行清理和取締，要求凡是繼續維持戶外餐飲點的餐館都要申請許可，許可證年費1750元，對沒有申請許可的餐館將發出傳票，對不合格的設施將開出罰單。

2020和2021年是戶外餐飲設施的高峰期，逾800家餐館設立了戶外用餐棚，以便在疫情期間繼續營業。許多餐館是砸下數萬元資金，建起結構豪華的設施，有照明也有丙烷取暖，以保證顧客一年四季都能舒適用餐。

但費城的戶外餐飲設施只有少部分能夠繼續存在，在截止9日的最後期限裡，僅50家餐館提出戶外餐飲設施合法化的申請，迄今還沒有一個獲得批准。

市街道管理部門表示，費城在清理戶外餐飲設施的執法行動前，已為餐館提供了靈活選擇。如今餐館若要繼續維持設施就需申請許可，否則將面臨罰款。管理部門說：「這是我們的最後警告，我們上街檢查時如果發現有任何安全隱憂，如維護不善和板面裂縫等，都會開出罰單。」

但即使是遵守規定的餐館對市府的要求也是不知所措，例如餐館的許可申請在獲得批准前，繼續使用會不會被罰款。對這一問題有不同的解讀，費城餐飲住宿協會一名工作人員表示，他的印象是只要餐館申請了許可，就不會被罰款，如果沒有許可就會被開罰單。

市府管理部門也說，只要餐館申請了許可，戶外餐飲設施就可繼續經營而不會被罰款。

街道管理部門的網站稱：「從1月9日開始，凡是沒有許可的戶外餐飲設施都要被取締。」但到1月9日，市府尚未批准任何一家餐館的許可申請，因為申請仍在處理中。

「史提納披薩店」(Stina Pizzeria)是申請許可的50家餐館之一，業主表示，由於他目前的設施不符合新規定，因此他已拆除。當初他的設施投入1萬元，包括在人行道下鋪設電線，如今又再花5000元拆除。他表示如果知道許可批准前可以繼續經營，他就不會拆掉原來的設施，而是獲得許可後再按照新規定重建。

費城 疫情 傳票

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