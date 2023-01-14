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新州警察告上司打壓 和解後升職並獲賠

記者張聲肇╱綜合報導
新州帕里塞茲公園鎮警察艾斯皮諾，因遭打壓而提出訴訟控告該鎮，兩造和解後他升為鎮警局局長，還獲賠4萬元。(取材自推特)
新州帕里塞茲公園鎮警察艾斯皮諾，因遭打壓而提出訴訟控告該鎮，兩造和解後他升為鎮警局局長，還獲賠4萬元。(取材自推特)

新澤西州博根郡帕里塞茲公園鎮（Palisades Park）警察艾斯皮諾（Anthony Espino），因調查該鎮前代理警察局長涉嫌違法遭打壓而提出訴訟控告該鎮，兩造和解後，原告升為鎮警局局長，還獲賠4萬元。

和解書內容包括11月29日起，原任職鎮警局風紀組的艾斯皮諾升任鎮警察局長，年薪19萬元，原告和被告都不承認犯錯。

艾斯皮諾的律師托斯卡諾（Patrick Toscano）11日表示，賠款數額是若早升職他一年他該得的加薪部分。帕里塞茲公園鎮發言人未立即回覆有關詢問。

告鎮政府的警察有好幾人，艾斯皮諾是其中之一。訴狀都說，該鎮的代理警長肖恩‧李（Shawn Lee）不斷惡整員警，敢上告的必遭報復。

NorthJersey.com網站報導，博根郡檢察官沒收鎮警局電腦，對四名警員提出的訴訟進行調查後，李辭退年薪15萬7040元的代警長職務。

前警員薩謬爾‧金（Samuel Kim ）告李的原因是，李欺負他，還用筷子打他。2021年12月，鎮政府和金達成和解，條件是賠償他12萬元。

2019年鎮警局長傑克遜（ Mark Jackson）辭職後，一直都沒有正式接替人。有35年警察資歷的傑克遜，辭職的原因是局內發生幾件非法醜聞。

艾斯皮諾的律師接受媒體訪問時說，帕里塞茲公園鎮能夠和原告達成和解，並把原告升為警察局長，有助該鎮的警務逐漸步上正軌。

警察 新澤西州 檢察官

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