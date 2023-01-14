新州新法規定 大規模裁員須付遣散費

新州新法要求雇主須為遭到大規模裁員的失業工人提供遣散費，源於「玩具反斗城」倒閉，致使全國3萬多店員失業， 包括新州2000人。(Getty Images)

新澤西州要求雇主，必須為遭到大規模裁員 的失業工人提供遣散費的法律，在延遲三年並經修改後終於重新頒布，將在90天後生效。

州長墨菲2020年1月簽署的一項法律，使新州 成為全國率先保障失業工人遣散費的州，但該法因為疫情爆發和隨之而來的經濟重創被束之高閣。

根據墨菲簽署的新法，凡是員工超過百人的企業，在大規模裁員、企業倒閉或轉手時，都必須支付遣散費給失業工人，金額按每工作一年支付一周薪資計算。大規模裁員是指50人以上同時失業，企業需將裁員決定在60天內通知員工，期限比先前規定的90天為短。

新法上月在州參眾兩會分別以32票對2票和65票對13票通過，將於90天後生效。

提案的民主黨 州參議員克萊恩(Joseph Cryan)表示：「企業和投資基金一直利用破產法保護他們的利益，但工人卻失去工作、薪資和遣散費。無助的工人受到矇騙，得不到補償，資源被企業獨占。現在到了保護工人的時候，新州法律將保護受到不公待遇的工人。」

為失業工人提供遣散費的法律之所以推出，是連鎖玩具店「玩具反斗城」(Toys “R” Us)倒閉，致使全國3萬多店員失業，包括新州2000人。失業店員最初沒有遣散費，迫於公眾壓力，擁有「玩具反斗城」的兩家私募基金設立2000萬元的遣散費基金，工人則贏得200萬元的和解協議。

工人維權組織多次敦促州府實施被擱置的法律，表示全州有2萬8000人失業，得不到幫助。

民主黨籍州參議會議員麥登(Fred Madden)說：「陷入困境的企業不得不大規模裁員，但辛勤工作的工人也要有遣散費保障。如今對企業大規模裁員的擔憂有增無減，尤其是高科技業，新法比任何時候都更為重要，可保證工人獲得足夠的幫助與支援。」

但新州工商聯合會等組織警告說，這一法律將導致部分企業不在新州設廠和擴大經營。