我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

新州新法規定 大規模裁員須付遣散費

編譯孫梁／綜合報導
新州新法要求雇主須為遭到大規模裁員的失業工人提供遣散費，源於「玩具反斗城」倒閉，致使全國3萬多店員失業， 包括新州2000人。(Getty Images)
新州新法要求雇主須為遭到大規模裁員的失業工人提供遣散費，源於「玩具反斗城」倒閉，致使全國3萬多店員失業， 包括新州2000人。(Getty Images)

新澤西州要求雇主，必須為遭到大規模裁員的失業工人提供遣散費的法律，在延遲三年並經修改後終於重新頒布，將在90天後生效。

州長墨菲2020年1月簽署的一項法律，使新州成為全國率先保障失業工人遣散費的州，但該法因為疫情爆發和隨之而來的經濟重創被束之高閣。

根據墨菲簽署的新法，凡是員工超過百人的企業，在大規模裁員、企業倒閉或轉手時，都必須支付遣散費給失業工人，金額按每工作一年支付一周薪資計算。大規模裁員是指50人以上同時失業，企業需將裁員決定在60天內通知員工，期限比先前規定的90天為短。

新法上月在州參眾兩會分別以32票對2票和65票對13票通過，將於90天後生效。

提案的民主黨州參議員克萊恩(Joseph Cryan)表示：「企業和投資基金一直利用破產法保護他們的利益，但工人卻失去工作、薪資和遣散費。無助的工人受到矇騙，得不到補償，資源被企業獨占。現在到了保護工人的時候，新州法律將保護受到不公待遇的工人。」

為失業工人提供遣散費的法律之所以推出，是連鎖玩具店「玩具反斗城」(Toys “R” Us)倒閉，致使全國3萬多店員失業，包括新州2000人。失業店員最初沒有遣散費，迫於公眾壓力，擁有「玩具反斗城」的兩家私募基金設立2000萬元的遣散費基金，工人則贏得200萬元的和解協議。

工人維權組織多次敦促州府實施被擱置的法律，表示全州有2萬8000人失業，得不到幫助。

民主黨籍州參議會議員麥登(Fred Madden)說：「陷入困境的企業不得不大規模裁員，但辛勤工作的工人也要有遣散費保障。如今對企業大規模裁員的擔憂有增無減，尤其是高科技業，新法比任何時候都更為重要，可保證工人獲得足夠的幫助與支援。」

但新州工商聯合會等組織警告說，這一法律將導致部分企業不在新州設廠和擴大經營。

裁員 新州 民主黨

上一則

華府教師拒捕 遭洛杉磯警電擊數次致死

下一則

伊州議會領導團首位華裔 馬靜儀寫歷史

延伸閱讀

新澤西州長墨菲州情咨文 聚焦擴大房地產稅紓困

新澤西州長墨菲州情咨文 聚焦擴大房地產稅紓困
新州歌舞會參加“美國夢，中國年” 開幕剪彩首演

新州歌舞會參加“美國夢，中國年” 開幕剪彩首演
科技業裁員潮延燒 字母醫療子公司Verily將裁員逾200人

科技業裁員潮延燒 字母醫療子公司Verily將裁員逾200人
庫克郡書記官辦公室逾50員工 涉詐領新冠補助

庫克郡書記官辦公室逾50員工 涉詐領新冠補助
墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發

墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發
查青少年犯罪紀錄 擋下27名有前科者買槍

查青少年犯罪紀錄 擋下27名有前科者買槍

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款