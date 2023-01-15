澤西海岸地標「大象露西」整修15個月 燈光秀慶重開

有140年歷史的大象露西，進行費時15個月耗資240萬元翻修工程後，以燈光秀重新揭幕，吸引數百人圍觀慶祝。(News 12 New Jersey電視畫面截圖)

美國國家歷史地標、有140年歷史的大象露西（Lucy the Elephant），進行費時15個月耗資240萬元翻修工程後，日前以燈光秀重新揭幕，吸引數百人圍觀慶祝。

自1970年以來一直領導露西保護工作的「拯救露西委員會」（Save Lucy Committee）執行總監赫芬特（Richard Helfant）說：「我簡直不敢相信，在寒冷冬夜來這裡的人竟然這麼多。」

位於新澤西州 大西洋城南部馬蓋特（Margate）的路邊旅遊景點「大象露西」有六層樓高，是澤西海岸最大標誌之一。為增強燈光秀效果、確保露西所在區域昏暗，當地電力公司關閉了大西洋大道（Atlantic Avenue）靠近景點的所有路燈。

「大象露西」最早在1881年以木框架和錫建造，旨在吸引遊客參觀大西洋城以南地區、促進房地產 銷售，當時命名為Elephant Bazaar。後來為避免「大象露西」景點遭拆遷，拯救露西委員會帶頭用拖車將這頭90噸重的大象運到現址。

馬蓋特居民帕林-卡特（Sally Parlin-Carter）說：「我父母在馬蓋特長大，我也在露西陪伴下長大。我記得我媽講的故事和照片，露西讓你想起過去。我的孩子，我妹妹，我們都是和露西一起長大的。」

露西修復工 程包括更換金屬外殼，徹底修復木框架，塗上新漆，城市消防部門也檢查了新修建部分是否漏水。改造部分資金來自2020年新澤西州歷史保護基金會（Preserve New Jersey Historic Preservation Fund）收到的路邊景點贈款。

「大象露西」現在天天對外開放。大象內部導覽，成人收費8.50元，3至12歲兒童4元。景點開放時間可在大象露西官網查詢。